Alberto Castillo: "El PRO ha perdido una identidad"

El presidente de REMSA, Alberto Castillo, visitó Cara a Cara y esta vez, lo hizo para hablar plenamente de política. Es que, el funcionario además de encabezar la empresa provincial de Recursos Energéticos y Mineros, es dirigente del PRO en Salta.

En tal sentido, Castillo explicó que la crisis en el PRO provincial existe de larga data y nada ha cambiado en los últimos meses, pero además, "a nadie le importa". "El PRO no está viviendo los mejores momentos, ha quedado totalmente desdibujado en esta puja política porque ya no se sabe quién es la oposición". "Ha perdido una identidad", indicó el ex legislador municipal.

El PRO además atraviesa problemas de carácter legal ya que, acaba de perder su personería jurídica en Santiago del Estero. "Es una situación muy crítica y en lo local, te tengo que decir que no hay ninguna novedad y a nadie le importa", agregó.

El actual funcionario reflexionó acerca de la visita de Patricia Bullrich a la provincia de Salta hace unos días atrás como Ministra de Seguridad dijo que, nadie entendía si Bullrich venía a Salta en carácter de funcionaria nacional o dirigente de un partido de la oposición. "Hay mucha confusión y te digo, porque a la gente no le importa, incluso ha votado un presidente que no tiene ni partido político". "Creo que la crisis de los Diputados radicales ha dejado demostrado que ya no importa la estructura partidaria ni los objetivos de un partido político. Ya cada uno hace lo que quiere", cuestionó Castillo.

En este sentido Castillo se refirió a la reciente votación que dejó en firme el veto de Milei sobre la ley de movilidad jubilatoria. "Milei sentó a los Diputados que habían votado de una manera y los hizo votar de otra... ¿Y la conducción de los partidos políticos? Entonces, ¿A quién le puede importar la situación del pro local? A nadie".

Por último, en una actitud reflexiva, Castillo consideró que el verdadero debate político del momento es, "¿Para qué están los partidos?".