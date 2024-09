Dib Ashur cruzó a Milei por transporte y vivienda, y anunció que Salta trabaja en su propio presupuesto

El presidente Javier Milei presentó el Presupuesto 2025 en el Congreso, destacando la necesidad de un ajuste adicional de USD 60 mil millones por parte de los gobernadores provinciales “para garantizar el crecimiento económico del país”.

En respuesta, el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, por Aries, expresó su desacuerdo con la estrategia de Nación. Según manifestó, aunque coincide en la importancia del equilibrio fiscal, no comparte el enfoque para alcanzarlo.

El Ministro argumentó que en algunos casos el mercado no puede cubrir ciertas necesidades, como la obra de infraestructura en zonas remotas, donde no llega la inversión privada. “El mercado solo no lo pagaría con tarifas”, afirmó, mencionando ejemplos como el dique El Limón, que requirió fuerte inversión estatal, para la provisión de agua en el norte.

Dib Ashur también cuestionó la decisión de la Nación de retirarse de áreas clave como vivienda y transporte, trasladando la carga financiera a las provincias y anticipó medidas. “La discusión se planteará a nivel del Congreso sobre qué se hará con los impuestos destinados a fondos específicos”, indicó.

Frente al escenario económico marcado por la desinversión nacional, Dib Ashur destacó que la provincia ya implementó una ley de emergencia económica para controlar el gasto y continuar con obras públicas y apoyar áreas clave. A su vez anunció que el Gobierno ya trabaja en un presupuesto federal, con reuniones en todos los departamentos, comenzando por San Martín.