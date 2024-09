Editorial Cara a Cara: "Milei es un perfecto mentiroso"

"¿Qué tal, cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Ustedes tal vez recuerden que hace varios programas que venimos insistiendo en algo, y es en el poder de la palabra. ¿Y cómo se ha perdido el poder de la palabra y ahora cómo se han perdido también el nivel de los gestos? Porque ya nuestro presidente nos tiene acostumbrados a las groserías que dice, pero hasta ahora no eran muchas las veces o las exposiciones que había hecho de una expresión grosera como la que hizo días pasados en Mendoza, una cosa que llamó poderosamente la atención aunque parece que ya no le llama la atención a nadie. Fíjense, eso es lo extraño de todo esto. Vamos a escuchar esta noche parte de un discurso que tuvo el señor Milei en una nota con Fantino cuando estaba en campaña y ahí nos vamos a dar cuenta claramente cómo se le puede mentir a la gente así impunemente y la gente de alguna manera seguir apoyándolo después que consigue sus objetivos.

En este momento ustedes saben lo que está pasando en el Congreso de la Nación, Miler se convirtió en el hombre más importante de la casta argentina, por lo menos el más corruptor de los políticos, por lo menos el hombre que se da el gusto de decirle a los Diputados que son un nido de ratas y después demostrárselo él mismo que son un nido de ratas, porque los invita a la Casa Rosada, los prostituye y los larga de vuelta al Congreso de la Nación.

Usted va a decir, pero no con todos. No, lo hizo con cinco, ya pasó en la Argentina. Con Senadores, con cinco senadores, con la "Banelco".

Pero vamos a ir por partes, mire, vamos a ir por partes. Primero vamos a ir a los gestitos. Usted se acuerda seguramente, si tiene algunos años, los gestitos por televisión, era algo que había impuesto un cómico argentino, Carlito Balá, que hacía los gestitos, lo hacía para los chicos, ¿no? A esos gestos se estábamos acostumbrados nosotros. Ahora pasamos a la masturbación pública. Ante profesionales, ante un auditorio importante de empresarios, en Mendoza, el señor hace el gesto de una masturbación en un monólogo que tenía con la gente. Realmente nos ha perdido totalmente el respeto. Debe ser muy duro explicarle a un chico, si uno está viendo televisión, papá, mamá, ¿qué hace el presidente? Se está masturbando, querido, eso es lo que está haciendo, se está masturbando. Y él lo siente así, realmente, porque tiene una degeneración muy grande en su propia cabecita, que vaya a saber de qué época la trae.

Vamos al valor de las palabras, ¿le parece? Mire, hay una nota que hizo con Fantino donde se refleja claramente lo mentiroso que puede ser un hombre cuando está en campaña o los conceptos que puede llegar a cambiar con el tiempo sin ponerse colorado, sin tener ningún tipo de tapujo, sin tener ningún tipo de solidaridad al respecto. Usted sabe lo que está pasando con los jubilados, esto lo venimos comentando jueves a jueves. Es vergonzoso lo que están haciendo, es vergonzoso, es vergonzoso. O sea, los jubilados no se iban a ser más ricos con la plata que le había adjudicado el Congreso de la Nación, que por primera vez se ponen de acuerdo, tanto diputados como senadores, de hacer una ley que, según dicen algunos, lo hacía el justicialismo, lo hacía el kirchnerismo para desestabilizar el gobierno. Es una locura eso. Estamos hablando de 13, 14 mil pesos por mes más a los jubilados que tienen la base más terrible de la que han tenido en la historia del país. Es verdad que los jubilados siempre han sido un poco la variante de ajustes de los distintos gobiernos, pero lo que está haciendo este creo que no tiene ningún parangón. Señor Milei, con todo el respeto que usted me merece por la investidura que tiene, tengo que decirle que usted es un perfecto mentiroso, porque usted lo que ha hecho es sacarle la plata que menos tiene, y usted se ha convertido en la casta, usted con lo que hizo últimamente se ha convertido en el jefe de la casta, de ese Estado que usted decía que era mejor la mafia que el Estado. Bueno, usted ahora está siendo un Estado mafioso, un Estado mafioso. O sea, en el día de hoy lo que quería tener era una reunión también secreta con los senadores.

¿Y qué se pone de argumento? La seguridad nacional. ¿Por qué? Porque pueden estar algunos senadores, según lo que dice la inteligencia que maneja la señora Bullrich, con 100 millones de dólares al año, que es otra de las cosas que está en conflicto en el Congreso de la Nación, que fueron a avisar, seguramente alguien les dijo que van a poner una bomba en el Senado, entonces quería hacer una reunión secreta. Esto es una mentira, esto es una farsa. Señor Milei, se le está yendo el país de las manos. Se está dando cuenta de eso, se enteró seguramente de lo que pasó hoy en la Legislatura en Santa Fe tiraron la puerta, la tiraron abajo.

Señor Milei reflexione. No traslade su locura a toda una comunidad que lo único que quiere es laburar, poder morfar, por decirlo así en el burdo que usted habla, poder morfar y poder ser feliz, nada más quiere. Tal vez no quiere comprarse ni autos, ni quiere viajar al exterior, no quiere hacer nada de eso. No quiere comer. Porque el reclamo se lo están haciendo los jubilados. Y la cantidad de gente que se quedó sin trabajo, que a su vez, a lo mejor, mantenía un jubilado que tenía en su casa, hoy ya no lo puede mantener más. Entonces, ¿Se puede tener semejante insensibilidad? Usted, señor Milei, presidente de los argentinos, ¿Tuvo abuelos? ¿Dónde están? ¿Alguna vez habló de sus abuelos o de sus abuelas en su gobierno? ¿No hizo mención a ellos? Porque usted no hizo mención ni siquiera de sus padres. Acuerdese que en los reportajes que usted hacía, usted de lo único que hablaba era de que tenía cuatro hijos que eran sus perros. Y que los padres, no se hablaba con sus padres, ni con sus padres, ni con su madre, porque lo habían tratado muy mal de chico. O sea, había sido maltratado, pero a más no poder. Esto es lo que lo lleva a esta revancha con una sociedad que se está quedando sin comer. Hoy, la cantidad de indigentes que hay en el país y la cantidad de pobres los está generando usted. Milei, más allá de lo que pueden haber dejado los gobiernos anteriores. Gobiernos anteriores a los cuales usted ha denostado totalmente. Con la figura, por ejemplo, del señor Caputo, cuando estaba con Macri, ¿se acuerda cuando Macri lo echó, lo trató de inútil, de la plata que se había quedado del FMI que le había entregado a los bancos? Y hoy es un hombre de confianza. Señor Milei, usted lo que está perdiendo en el pueblo argentino es la palabra.

Si bien es cierto que la palabra de los políticos es muy poco lo que vale, usted había revitalizado una situación ante el votante de que su palabra valía. Su palabra ahora está más sucia que la de todos los políticos de la Argentina. Usted es propiamente, hoy, la casta en la Argentina.

Esta noche vamos a estar con el Jefe de Gabinete Municipal, el señor Juan Manuel Chalabe de la Municipalidad. No sé cómo va a salir de este problema, pero el anuncio que hizo Caputo anoche es terrible. Después se lo vamos a contar.



Y Pedro Buttazzoni, un hombre que es consultor político en nuestra provincia y tiene encuestas nuevitas para mostrarnos esta noche. Cosa que seguramente en algún caso lo puede sorprender.

Deme un minuto nada más y volvemos".