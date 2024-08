Fabián Vittar: "La situación económica está llevando a muchos a delinquir”

En “Pasaron Cosas” con Fedra Aimetta, el juez de la Corte de Justicia de Salta, Dr. Fabián Vittar, discutió el creciente y transformador rol del Poder Judicial en medio de la crisis económica que enfrenta Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. "Hoy tenemos un rol muy trascendental: tratar de buscar la paz social, algo que se ha convertido en una obligación para nosotros los jueces", afirmó Vittar, destacando la responsabilidad del Poder Judicial en este contexto de agitación social.

Vittar señaló que la Justicia está ahora involucrada en áreas que anteriormente no se judicializaban, como la provisión de alimentos, medicamentos y servicios de salud. "Hoy tenemos amparos de salud porque hay lugares donde no se presta la atención médica adecuada. La gente busca en la Justicia una respuesta a sus necesidades básicas", explicó el juez, subrayando el cambio en la dinámica del sistema judicial frente a las nuevas realidades económicas y sociales.

El magistrado también advirtió sobre el aumento significativo de la criminalidad como consecuencia de la crisis. "El número de delitos se ha triplicado, y esto incluye a menores y personas que antes eran trabajadores comunes. La situación económica está llevando a muchos a delinquir", expresó Vittar, resaltando cómo la precariedad económica ha intensificado los problemas de violencia intrafamiliar y delitos cometidos a temprana edad.

Además, el juez Vittar enfatizó que, aunque el Poder Judicial no tiene capacidades preventivas como otros poderes del Estado, está colaborando en la discusión de políticas públicas para prevenir futuros conflictos. "Nosotros no podemos prevenir, pero buscamos que nuestra experiencia sirva para que los otros poderes implementen políticas que eviten estas consecuencias. Si no abordamos el origen del problema, la cantidad de causas será exponencial", indicó.

Por último, Vittar reflexionó sobre la creciente judicialización de aspectos esenciales de la vida cotidiana, como el acceso al agua y la vivienda. "Nuestros jueces están ordenando prestaciones de salud y otras necesidades básicas, lo que solo se da en un marco de una situación extremadamente crítica", concluyó el Juez de Corte.