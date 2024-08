Editorial Cara a Cara: Una semana negra para Milei en el Congreso

"Qué tal, cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. ¿Qué semanita, no? Qué bárbaro, dicen que cada uno recibe lo que se merece. Yo no sé si realmente si el presidente de nuestro país está mereciendo esto. Yo creo que merecería mucho más. Las cosas que está haciendo realmente son de un chico desquiciado y caprichoso. Un chico que de chico le ha faltado todo. Y hoy lo tiene todo con un 30 % de votos en una población de 47 millones de habitantes. Y es el sueño cumplido para él.

Hoy su juguete somos nosotros, somos los argentinos. Porque además uno ve como goza cuando dice que van a despedir personas y cerrar tantas pymes. Realmente una cosa asombrosa que los jubilados la pasen mal. La verdad que no sé hacia dónde quiere ir este hombre. Es un hombre que asumió hace ocho meses, y lo único que escuchamos hoy es que la pobreza aumenta. ¿Él está conforme con que la pobreza aumenta? ¿Usted escuchó hablar alguna vez al presidente de su familia, de sus problemas, de su fábrica, de sus pymes? No, él habla de la macro. Después lo que estamos adentro, cada uno que se rebusque como pueda. Él también dijo -nadie se va a morir ¿Cómo se van a quedar sin comida?. Comida van a tener que conseguir-. Yo creo que no vive una realidad y tiene una insensibilidad realmente rayada con la locura.

Es cierto que hubo de todo en nuestro país. Pero eso no justifica esto. Ahora tuvo una semana dura, ¿no? Por primera vez los políticos, y después vamos a ver por qué los políticos hicieron esto, le demostraron quiénes son los que mandan. ¿Por qué? Porque una semana le hicieron un desastre tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y eso lo tiene de cama. Y según dicen algunos allegados por allí, la situación no la está pasando bien. ¿Por qué? Por su ego, por sus vanidades, por ser el "number one" en el mundo, menos en la Argentina.

¿Qué saben los que están afuera? Los que estamos viviendo en la Argentina somos los que sufrimos este gobierno. No los poderosos ¿Y dónde se juntan los poderosos cuando Milei da un discurso y lo aplauden. Esas reuniones son en el hotel Alvear, un lugar donde vale mil dólares la noche. Por supuesto que el público que va ahí es el público que puede ir a ese hotel. Estamos hablando de la parte grosa que maneja el país, que se llevaron siempre los dineros de todo el mundo. Y claro, lo aplauden. Total, termina eso, se van a su casa, después siguen haciendo lo que quieren, van a su empresa y echan gente.

Entonces me parece que esta búsqueda de trabajo por Macri y compañía, porque Macri indudablemente lo que está buscando es laburo. Yo a ustedes se lo dije acá hace tres semanas atrás, después del discurso de Macri que había estado con Milei. Yo dije lo que está buscando es laburo. No se quiere ver comprometido en este gobierno donde no tiene ninguna participación ni le dan ni siquiera la hora. ¿Qué le había prometido en esa última reunión? Según dijo el mismo Macri, le había prometido lugares importantes dentro del Gobierno Nacional ¿Para poner la gente de quién? A gente del PRO, de eso no hay duda. Y si no el PRO, ¿por qué jugaría con Milei? Entonces las declaraciones de Macri ayer fueron muy claras. -Hace ocho meses que me viene boludeando-, dijo. ¿Y cómo lo boludea?. Lo tiene dando vueltas, la única que entró ahí es la señora Bullrich, que fue la primera que salió corriendo para decirle, bueno, tengo unos votos que te pueden servir. Y lo hizo Presidente de un país. Sin ninguna estructura. Otra vez el radicalismo, o en este caso el PRO, sirvieron para que alguien gane y después no lo dejan ni siquiera participar.

El señor Macri. Dijo, hasta acá llegamos, amigo. O empezamos a gobernar estos juntos para que podamos manejar la parte legislativa, tanto el Senado como la Cámara de Diputados con los votos que nosotros tenemos y te podemos ayudar. O caso contrario, estamos del otro lado. ¿Por qué? Porque falta un año para las elecciones. Ya hay que definir cargos. Ya hay que definir cosas que en definitiva van a ser los que van a ocupar los próximos lugares en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y después se viene la otra, la grande, donde Macri ya quiere participar. Pero para eso necesita que, si está con Milei, que a Milei le vaya bien. Porque si le va mal, vuelve a perder. mi ley le va mal. Sí, o sea, vuelve a perder. ¿Qué más le puede interesar? Y arreglar sus cosas, sus causas, sus juicios.

Es un cambalache. Porque esto que pasó hoy, yo no sé si va a seguir. Porque si después arreglan y Macri va y se sienta, porque Milei se rinde y Macri gana, no sé si va a cambiar algo. Y capaz que seguimos todo igual. Ahora, la explosión que se armó dentro del partido de Milei es una cosa nunca vista en la Argentina. ¿Por qué? Y por los candidatos, la gente que tiene adentro, no es política. Entonces hoy la casta le hizo pagar a Milei todos los insultos, todas las cosas que dijo, que son esto, que son los otros, que son ratas, que son... No hay insulto que no le puede haber hecho el presidente de los argentinos a la clase legislativa. Pero con una soberbia. Y el poder y la soberbia, yo creo que no pueden ir juntos, usted sabe. Yo creo que este hombre va a terminar mal. Porque además se peleó con su vicepresidenta. Pero mal.

¿Pero por qué? Y por la hermana. Porque la señora Karina Milei, que no sacó ni un voto, ni saben si podría sacarlo, es la que maneja el país. O por lo menos, lo maneja a Milei. Ella se peleó con Villaruel. Yo también esto lo dije por acá, dije, cuidado que pelea de mujeres son peor que la pelea entre hombres o hombre y mujer. Las peleas de dos mujeres son... Te liquidan. Y cuando se le preguntó a la señora Villaruel la relación con Karina Milei, dijo -estamos bien-, "Milei es el jamoncito del sándwich".

Entonces tenemos ahora a un presidente peleado con las vicepresidenta. No la invitan a las cenas, no la invitan a los eventos. ¿Y quién maneja todo esto? Y lo maneja la señora Karina Milei. Así que estamos en un país realmente de locos. No sé si alguna vez habrá sido distinto, porque nos vivimos quejando, normalmente por los gobiernos que tenemos, pero en definitiva, en este momento, la casta política que Milei quería barrer, pero de base, en el país, con la motosierra y todo eso, se le fue todo al piso. La casta dice que ella le ganó esta pelea a Milei. ¿Qué va a hacer Milei después de todo esto? Y la única forma que le queda de salir de esta es llamándolo a Macri o enfrentarlo en las próximas elecciones, cuando el PRO se pueda retirar, de darle el apoyo. Mientras tanto, todos nosotros tenemos que trabajar, no 12 horas ya, 14 horas. A los jubilados, a la gente que quedó sin trabajo, los desocupados y la pobreza, y no las revierte, los años que van a llevar para revertirla. Mientras tanto, Macri tuvo un elogio. Dice, pero la parte económica la lleva bien. Sí, pero ¿a costa de quién? Y a costa de la gente que está hambriada.

Ahora sí Milei arregla con Macro, para el ex presidente todo vuelve a estar bien y le devuelve los votos en el Congreso y viva la pepa. Para ellos claro.

Le cuento qué tenemos para esta noche. Se murió un amigo, un amigo entrañable, un amigo de muchos años. No es bueno en un programa de televisión hablar de la muerte, ¿no? Pero sí de la recordación de hombres que han sido importantes en nuestra provincia. Estoy hablando de Néstor Salvador Quintana. Lo vamos a hacer con Gustavo Iovino, una de las personas tal vez, más allegadas, aunque muchos fuimos allegados, pero yo creo que Gustavo Iovino fue la persona que más cerca estuvo de Quintana hasta el último momento.

Y de política, en general, vamos a hablar con el Dr. Alejandro Saravia. Usted sabe que los radicales, si para algo se han hecho los radicales es para poder hablar, ¿no? Picoroto, precisamente, nuestro amigo, ex amigo, ya ahora amigo, va a ser amigo toda la vida Quintana, ¿no? Era un gran orador. A Alfonsín no se le puede sacar su cualidad de orador. Y así tantos radicales. O sea, los radicales tienen el don de la palabra, ¿no? Así que vamos a estar hablando con ellos. Los que tenemos para esta noche como invitados especiales".