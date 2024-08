Roberto Mazzoni, tras años de sufrimiento y lucha, presentó una denuncia contra lo que describió como "la red de trata más grande de la República Argentina". “Soy víctima de una red de trata, lo tengo denunciado en la causa 1052/2022 que está en el juzgado del doctor Ariel Lijo, el fiscal es Ramiro González. Después de un infierno que viví he tomado la decisión de denunciar con lo que eso me costó emocionalmente, con lo que cuesta tomar esa decisión, a lo que para mí es la red de trata más grande de la República Argentina”, comenzó su testimonio al tomar la palabra en el Senado de la Nación, en el marco de la Jornada por el Día Mundial contra la Trata de Personas, del pasado 5 de agosto.

“Los imputados son Alejandro Roemmers, dueño del laboratorio Roemmers, el señor Matías Barreiro, directivo del club River Plate y dueño del Sanatorio Colegiales, y después hay gente más que está demostrado. Acá no hay que ir a ninguna hipótesis”, expuso, y agregó detalles sobre la modalidad y las preferencias: “Blanquitos, chiquitos y lampiños, cómo pagan comisiones para las presentaciones de menores de edad y otras para mayores de edad. Lo mismo este chico Matías Barreiro”.

Ante la audiencia que no caía de su asombro, Mazzoni continuó y apuntó directamente hacia el juez federal, Ariel Lijo, ternado por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre quien denunció haber obstaculizado la investigación. "Después de dos años y pico me encuentro con que el doctor Lijo hasta ahora solo me humilló, me trató mal y me hizo pasar los peores momentos del mismo infierno que yo venía a denunciar", declaró Mazzoni con la voz quebrada. A pesar de estar reconocido como víctima en el expediente, aseguró que el caso no ha avanzado debido a la inacción del juez y la fiscalía.

Pero no quedó allí, y Mazzoni extendió su acusación a otros actores de encubrir o incluso participar en la red, cuestionando la integridad del sistema judicial. "¿Qué pasa cuando tenés un código penal, pero los que tienen que aplicarlo están involucrados o de alguna manera están encubriendo y no sé si participando?", se preguntó, señalando que varias comparecencias en el caso se realizaron con documentos falsos.

En la causa penal, según contó la víctima, el empresario Alejandro Roemmers, dueño de un reconocido laboratorio, presentó su eximición de prisión utilizando un DNI falso y el domicilio consignado no es el correcto. “Tengo un juez que encubre (…) que toma comparecencias truchas, que ni siquiera tiene el domicilio real por si hay que hacer un allanamiento”, advirtió, subrayando las presuntas complicidades con el juez federal.

En otro pasaje de su alocución, Roberto Mazzoni, con nombre y apellido denunció la “complicidad” de los medios de comunicación al describir cómo las entrevistas que realizó, denunciando este hecho, en programas como GPS de Rolando Graña por América TV, fueron censuradas o vendidas, dejando en evidencia, a su juicio, del poder real de esta red de trata de personas. “Me llamaron de América, Rolando Graña meses reunido conmigo, pero luego venden las notas al señor Roemmers", aseguró.

Finalmente, se preguntó – como toda víctima cuyo sistema judicial no garantiza “justicia”- "¿Qué hago?, ¿A quién acudo?" si “empresarios de la misma talla (de Roemmers), son los que manejan el país, y están involucrados en la red de trata de personas más grande de la República Argentina”, sentenció.