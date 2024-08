Padre Dante Bernacki: “La inflación lastima el alma, pero no podemos perder la esperanza”

En diálogo con Aries, el Padre Dante Bernacki abordó el complejo panorama económico que enfrenta el país, reflexionando sobre la manera en que la inflación afecta la vida diaria de los salteños. "La inflación lastima el alma", expresó Bernacki, señalando cómo esta realidad golpea especialmente a los jubilados y a aquellos que viven al día, muchas veces sin poder llegar a fin de mes.

Aunque no se considera un especialista en economía, cuestionó la veracidad de los índices macroeconómicos que contrastan con la dura realidad que se vive en las calles y en los hogares, haciendo alusión al 4% publicado por el INDEC este miércoles.

A pesar de este escenario, Bernacki instó a la sociedad a no caer en el desánimo, afirmando que "no es momento de perder la esperanza". Compartió su experiencia al visitar el asentamiento del vertedero San Javier, donde, a pesar de la pobreza extrema, las personas mantienen una actitud positiva y se ayudan mutuamente para salir adelante. "Lo que más me toca el alma es que ellos se ayudan entre sí", resaltó, destacando la importancia de la solidaridad y la promoción humana en estos tiempos difíciles.

El mensaje del Padre Bernacki no se limitó a la denuncia de la situación económica, sino que también ofreció un llamado a la acción. "Mientras hay vida, hay esperanza", afirmó, alentando a los salteños a no bajar los brazos, a seguir luchando a pesar de la adversidad y a encontrar en la vida misma y en la comunidad la fuerza para continuar. Bernacki resaltó que, más allá de la práctica religiosa, lo fundamental es la práctica de la vida, rodeados de seres queridos y apoyándose mutuamente.

Por último, Bernacki invitó a todos a salir al encuentro de "Cristo sufriente" en cada hermano que sufre, recordando que la compasión y el apoyo no deben ser actos reservados para momentos especiales, como el Milagro, sino una práctica diaria.