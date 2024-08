La Justicia investigará a la exministra Ayelén Mazzina luego de la declaración de Fabiola Yañez

La Justicia ordenó este miércoles investigar el desempeño de la exministra de Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Mazzina, en el marco de la situación de violencia de género sufrida por la exprimera dama Fabiola Yañez de parte de Alberto Fernández. Podría ser imputada por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.

Luego de tomar declaración a Yañez, el fiscal Ramiro González dispuso abrir una investigación “por separado” a la causa con el objetivo de indagar sobre el rol de Mazzina en aquel entonces, debido a que la víctima afirmó haberle revelado a la exfuncionaria sobre las agresiones sufridas.

“La Sra. Fabiola Yañez dio a conocer que, mientras se encontraba en un viaje en Foz de Iguazú, República Federativa de Brasil, realizado junto a Ayelén Mazzina, entonces titular del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, después de una cena le mostró a través de su teléfono celular los golpes que sufrió, causados por Alberto Fernández”, señala el texto.

Luego, afirma que Yañez le expresó a Mazzina “que se quería ir de la quinta de Olivos, ante lo cual, la entonces ministra se limitó a referirle ‘no lo puedo creer, Fabi, contá conmigo y vení al Ministerio de la mujer’”. De acuerdo al dictamen del fiscal, Mazzina no habría tomado “ningún tipo de medida conforme al rol que desempeñaba en ese momento”.

En relación con este hecho, González dispuso formar un “legajo de investigación por separado” a la causa de Yañez contra Fernández por violencia de género, con el objeto de profundizar sobre el desempeño de la exministra, quien podría eventualmente quedar imputada por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.

Fabiola Yañez afirmó que Ayelén Mazzina sabía de las agresiones: "No hizo nada"

Horas atrás, Yañez amplió su declaración en la sede judicial en Madrid. Allí, se refirió al presunto encuentro con Mazzina. “En una oportunidad le pedí que me acompañe a dar una entrevista a Brasil. En ese país, y en el mundo, éramos referentes por tener Ministerio de la Mujer, así que me pareció apropiado ir con ella (Mazzina) y, más aún, hablarle de lo que vivía”, dijo.

La exprimera dama prosiguió con la reconstrucción del hecho: “Recuerdo que después de la conferencia fuimos a cenar y, antes, nos sentamos afuera, había un banco. Le dije: ‘Tengo que decirte algo. Le muestro la foto y le muestro los videos de Alberto con otra mujer teniendo relaciones en La Casa Rosada’”.

Según consta en el expediente, Yañez afirma que la exministra “se queda callada” y luego añade: “No lo puedo creer, Fabi, contá conmigo y vení al Ministerio de la Mujer”. Sin embargo, la expareja de Fernández afirmó que Mazzina “no hizo nada”.

“Después de eso, la encuentro un día en una cena a la que fui con Alberto”, dijo Yañez y recordó que la exministra se acercó “y por lo bajo me dice: ‘¿Estás mejor?’. Sentí que me estaba tomando el pelo”.

Ayelén Mazzina negó saber de la violencia de género de Alberto Fernández hacia Fabiola Yañez

En las últimas horas, Mazzina habló sobre la acusación de Yañez y reconfirmó que "nunca estuvo al tanto de la situación de violencia denunciada por la ex primera dama" y que "no puede permitir que se banalice la violencia de género".

"No me pidió ayuda. Jamás le di la espalda a nadie. Si me hubiera dicho, le habría creído como dije antes de que hiciera la denuncia. Al mismo tiempo, hubiera renunciado a mi cargo, ya que nunca habría sido cómplice de un gobierno con estas características", dijo en diálogo a la Agencia Noticias Argentinas .

"Lo dije y lo sostengo: nunca estuve al tanto de la situación de violencia denunciada por la Ex Primera Dama. Me pondré a disposición de la Justicia, que es quien debe investigar, porque no puedo permitir una falsedad sobre lo que sucedió ni que se banalice la violencia de género", aseguró Mazzina días atrás en X.

Y añadió: "Agrego que sigue siendo fundamental construir y sostener políticas públicas que prevengan la violencia por motivos de género y asistan a las victimas que debemos proteger".

