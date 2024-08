Alberto Fernández: "Nunca he golpeado a una mujer"

Luego de varios días y diferentes hipótesis, este lunes se publicó la entrevista que Alberto Fernández le dio a El País de España, para brindar su versión sobre la denuncia por violencia de género que lleva a cabo su ex pareja, Fabiola Yáñez.

"Estoy acusado de algo que no he hecho", sostuvo el exmandatario durante la nota que se realizó el viernes pasado en su departamento de Puerto Madero, con los periodistas Martín Sivak y Mar Centenera, corresponsales de El País en Buenos Aires.

En una charla de hora y media, en la que estuvo presente la abogada Mariana Arce, Fernández manifestó su incredulidad ante las pruebas presentadas, incluyendo fotografías que muestran a Yáñez con un ojo morado y un brazo con moretones, las cuales fueron publicadas en medios argentinos luego de que la nota sea solicitada.

"No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer", afirmó el exmandatario, quien negó la acusación aunque aclaró que no se lo “tiene que contar a los diarios”, sino “probarlo ante la justicia”, y que la demostrará en los tribunales. “Alguien la incentivó a denunciarlo”, argumentó.

El expresidente aseguró que los cuatro años de convivencia en la Quinta Olivos estuvieron plagados de peleas, pero dice no recordar el día que Yáñez le recriminó que llevase tres días golpeándola ni cómo los chats y fotografías que parecen incriminarlo llegaron al teléfono de su secretaria privada.

"Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza. He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún. Nunca llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva”, sostuvo Fernández, quien cuando le preguntaron qué pasó en la foto “del ojo”, respondió: “Se lo voy a contar a los jueces”.

También en el marco de defenderse de las acusaciones, Alberto manifestó: “Durante cuatro años fui presidente de este país y promoví las políticas de género y sé que en casos como este la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable y tiene que probar su inocencia. Yo la voy a probar”.

“Sé en qué situación personal estaba ella y no quiero exponerla públicamente. Para dar respuesta a esa pregunta tendría que contar cosas que no debo contar en los medios. No estoy para alimentar toda la mugre que mediáticamente se está generando. Los recibí a ustedes para decirle a los ojos que no he sido autor de ninguno de esos hechos”, sostuvo Fernández en otro tramo de la entrevista.

Al ser consultado por la frase “me golpeaste tres días seguidos”, el exmandatario aseguró que “no es cierta”, y afirmó: “Yo no la golpeé. También sé en qué contexto lo dijo Fabiola. Y por eso mi respuesta: no le digo 'perdón porque te golpeé tres días'. Le digo ‘me siento mal, pará’”.

“Uno cuando se enoja dice muchas cosas y puede ser ofensivo”, justificó Alberto sobre le pregunta de si hubo violencia verbal tras negar violencia física. “Si eso fuera así, yo también lo padecí”, indicó y agregó: "Nosotros, como toda pareja, tuvimos discusiones. Algunas más vehementes y otras menos vehementes. Necesito saber de qué está hablando. Con ese criterio yo también podría decir lo mismo”.

Con información de Minuto Uno