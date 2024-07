Educación privada en Salta: aseguran que “pilotear” un colegio hoy no es negocio, pero hay optimismo

La situación económica de los colegios privados en Salta es compleja, según Roberto Suaina, quien afirmó, en Aries, que "tener un colegio hoy no es negocio", subrayando las dificultades que enfrentan las instituciones educativas debido al constante incremento de las cuotas y los ajustes salariales.

"En relación al incremento de las cuotas y demás, nos tiene muy preocupados porque los salarios se acomodan todos los meses", indicó Suaina. Este ajuste constante invita a incrementar las cuotas mensuales, haciendo difícil la situación financiera de los colegios. "Si lo ves como un negocio, realmente hoy por hoy puedes poner cualquier cosa menos un colegio", afirmó, refiriéndose a la percepción de las instituciones educativas como negocios insostenibles.

La Iglesia Católica y otras entidades que gestionan colegios privados también comparten esta preocupación. "Su gran preocupación es la misma que tenemos todos: pagar obligaciones y llegar con lo justo a fin de mes", señaló Suaina. A pesar de estas dificultades, el objetivo de estas instituciones sigue siendo brindar un buen servicio educativo y, en el caso de la Iglesia, mantener su misión de evangelización, resaltó.

Suaina ponderó la importancia de mantener el optimismo y la esperanza en medio de estas dificultades. "Pilotear este servicio no es como antes. Hoy por hoy te llega la factura de la luz y no hablemos de otros servicios. Está muy complicado sin lugar a dudas, pero no podemos perder las esperanzas", expresó. La esperanza radica en que eventualmente la situación se acomode y permita una mejor gestión financiera de los colegios.

Un cambio positivo en el panorama ha sido el ajuste en los incrementos salariales. "El año pasado, mes a mes, tenías incrementos salariales de dos dígitos, lo que se trasladaba a las cuotas y subían de forma increíble", recordó Suaina. Sin embargo, este año los incrementos salariales han sido de un dígito, lo que ha reducido el impacto en las cuotas y ha dado un respiro a las instituciones y a los padres. "Aunque los ingresos de las familias están desacomodados, manejar incrementos de un dígito nos ha dado más esperanza", concluyó.