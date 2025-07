El secretario general de ADP, Fernando Mazzone, confirmó que decidió no participar de las reuniones paritarias con el Gobierno provincial por desacuerdos internos y acusaciones que calificó como falsas. “No, a mí nadie me borró. El que decidió no ir fui yo”, declaró en Aries, al explicar que no toleró que se involucrara de manera mentirosa a su abogado en supuestos incidentes.

Mazzone señaló que la ausencia fue una decisión personal, derivada de lo que considera una falta de respeto institucional. “Cuando no voy por algún motivo de agenda, mando a un representante. Esta vez no mandé a nadie”, aclaró. Según relató, la tensión aumentó luego de que una funcionaria afirmara que alguien de su equipo provocó conflictos en un organismo, hecho que él niega rotundamente.

Además, el dirigente sindical expresó su malestar con el funcionamiento del Ministerio de Educación, apuntando directamente a “funcionarias que no están acompañando a la ministra” y que, a su juicio, podrían “acarrear problemas serios”. También reiteró su rechazo a la mesa general de negociación, postura que ya había expresado en febrero. “Tiene que tratarse por sectores, salud por un lado, educación por otro”, sostuvo.