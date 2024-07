40 nuevos casos mensuales de VIH en Salta: la importancia de la prevención y los exámenes periódicos

Un reciente caso de infección por VIH en un joven fue el disparador para que, en “De Esto sí se habla: salud y sexualidad” por Aries, la ginecóloga y sexóloga, Dra. Mónica Gelsi aborde la problemática, enfatizando en la prevención y la importancia de la prueba de serología, análisis que sirve para detectar si hay anticuerpos contra el HIV. Según indicó, en Salta se siguen registrando 40 nuevos casos por mes.

"La infección por VIH puede convertirse en SIDA si no se diagnostica y trata a tiempo", explicó haciendo un llamado a la población para que se realicen análisis serológicos regularmente.

La Dra. Gelsi enfatizó que, a menudo, los profesionales de la salud no ofrecen pruebas de serología por “prudencia” o por no querer inmiscuirse en la intimidad del paciente. "Muchas veces los médicos no les ofrecen hacerse los análisis de serología, porque uno no sabe cómo viven y no quiere preguntar”, analizó. Sin embargo, destacó la importancia de preguntar y educar sobre prácticas sexuales seguras.

En sus consultas, la especialista dijo siempre abordar el tema de la protección sexual, especialmente con adolescentes. "Les pregunto si se cuidan, si tienen novio o novia”, confesó, destacando la necesidad de tener una apertura para hablar sobre estos temas sin prejuicios. Esta conversación es crucial para prevenir no solo embarazos no deseados, sino también infecciones de transmisión sexual (ITS), remarcó, invitando a los padres a tener un diálogo abierto con sus hijos.

"Hoy en día, los jóvenes experimentan con su identidad de género, y es importante no ser indiferentes a estos cambios sociales y culturales”, reflexionó la facultativa, en tanto, subrayó que, con la información adecuada y el autocuidado, se pueden reducir significativamente los riesgos de contagios e infecciones.

"Trabajar en la promoción de la salud sexual es fundamental para que la gente vea la sexualidad como algo enriquecedor y no como un problema", concluyó.