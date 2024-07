La ola polar se hizo sentir en los precios de frutas y verduras: “Todo aumentó”

El comportamiento de los salteños ya no es el mismo, cuando antes compraban variedad y cantidad, ahora lo hacen por unidad y priorizando el precio.

En el habitual programa de “Un Mercado de Puertas Abiertas” por Aries, un puestero del Mercado San Miguel afirmó que las frutas y verduras - esta semana – subieron los precios porque “están escaseando”.

Según explicó las heladas por la ola polar provocaron ese aumento. “Problemas climáticos que suben y bajan los precios en esta temporada de invierno”, añadió.

En el desglose de los precios, por ejemplo, el tomate $2.000 el Kg.; papa $800 el Kg; morrón rojo $2.000 el Kg en tanto el verde $5.000; chaucha $6.000 el Kg; zanahoria (se mantiene) $1.000 Kg; zapallito $4.000 el Kg.

Verduras duras como zapallo y coreanito se mantienen en precio, $1.200 y $600, respectivamente.

Verduras de hojas verdes, por el momento no tuvieron cambios, aunque el puestero no lo descartó, de seguir las heladas. “Hay que ver si pega una helada se van a lastimar las hojitas, no crecen, salen plantas chiquitas y caras, pero todo depende del clima”, indicó.

A la consulta si la volatilidad del dólar afectó los precios de las frutas y verduras, señaló que solo en aquellas que se importan como la palta. La semana pasada, de $3.000 el Kg, el precio actual ronda los $5.000.

Yendo hacia las frutas, todo lo que es cítricos, por ahora, tienen precios razonables que varían de los $1.000 a $3.000 la docena, caso naranjas, mandarinas y pomelos.