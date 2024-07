La capacidad instalada de la industria no levanta y sigue por debajo del 60%

Este lunes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer el informe sobre la utilización de la capacidad instalada (UCI) en la industria nacional correspondiente a mayo de 2024. El mismo dejó en evidencia que la recesión no da tregua y por sexto mes consecutivo se ubicó por debajo del 60%, con un 56,8% en mayo, nivel inferior al del mismo mes de 2023, que fue de 67,8%.

En la mirada puntual por bloques sectoriales, se puede observar algunos que presentan niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general, como la refinación del petróleo (84,1%), sustancias y productos químicos (67,7%), industrias metálicas básicas (61,3%), papel y cartón (60,5%) y productos alimenticios y bebidas (59,4%).

En cambio, otros siete rubros se ubicaron por debajo de la media general, como productos del tabaco (53,0%), productos minerales no metálicos (47,2%), edición e impresión (46,0%), industria automotriz (45,5%), metalmecánica excepto automotores (45,3%), productos de caucho y plástico (41,6%) y productos textiles (41,4%).

Los motivos de la caída interanual

La cifra promedio se ubica apenas dos décimas porcentuales por encima de los registros de abril, y superando lo que se dio en diciembre, enero y marzo, pero debajo del número de febrero (57,6%), el mejor desde que gobierna Javier Milei. De acuerdo a lo señalado por el Indec, en el mes de mayo, respecto al mismo mes de 2023, las principales incidencias negativas se observan en las industrias metálicas básicas y en la industria metalmecánica excepto automotores.

En este sentido, explicaron que las industrias metálicas básicas presentaron en mayo un nivel de utilización de la capacidad instalada de 61,3%, inferior al registrado el mismo mes del año anterior (81,7%). Según datos de la Cámara Argentina del Acero, la producción de acero crudo presentó una caída interanual de 29,4% en el mes de referencia.

En tanto, la industria metalmecánica excepto automotores registró un nivel de utilización de la capacidad instalada de 45,3%, inferior al registrado en mayo de 2023 (56,3%), a partir de menores niveles de fabricación de maquinaria agrícola y de aparatos de uso doméstico. En consecuencia, de acuerdo a los datos del Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), la fabricación de maquinaria agropecuaria registró una caída interanual de 28,6% en mayo y la fabricación de aparatos de uso doméstico disminuye 27,9% para la misma comparación.

Otro de los bloques sectoriales que tuvo una baja interanual fue el de productos alimenticios y bebidas, que presentó un UCI de 59,4%, inferior al registrado en mayo del año anterior (64,6%), vinculado principalmente a la menor actividad de los sectores elaboradores de bebidas, así como también a la disminución de la producción de carne vacuna, productos lácteos y productos de confitería.

En el caso de la industria automotriz, también se evidenció una baja, con un nivel de utilización de la capacidad instalada de 45,5%, inferior al de mayo de 2023 (62,4%), en este caso relacionado a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.

La lista sigue con los productos minerales no metálicos que registraron en mayo un nivel de utilización de la capacidad instalada de 47,2%, inferior al del mismo mes de 2023 (72,7%), como consecuencia, principalmente, de la menor elaboración de cemento y de otros materiales para la construcción. De acuerdo a la observación del Indec, cabe mencionar que, según el Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), la actividad de la construcción presentó una disminución interanual de 32,6% en el mes bajo análisis.

Por último, los productos de caucho y plástico presentaron en mayo el menor nivel de utilización de la capacidad instalada de todos los bloques sectoriales con 41,6%, cifra inferior al registrado en el mismo mes de 2023 (55,9%). En este caso se explica en los menores niveles de elaboración de manufacturas de plástico y de neumáticos.

La necesidad de medidas urgentes

Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Económica de la República Argentina (Cgera), aseguró en diálogo con MDZ que la situación que está viviendo la industria “no da para más”. “No hay políticas destinadas al consumo y la producción en este momento, sino que todas las medidas son macroeconómicas, a pesar de algunas buenas intenciones que evidentemente no están llegando tanto a la industria como al consumidor”, dijo.

En este sentido, contó que se reunieron con el secretario PYME, Marcos Ayerra, para llevarle las inquietudes e ideas de cada uno de los sectores productivos vinculados a la entidad. “Hay que resolverlo ya porque si no muchas industrias no van a soportar. No nos olvidemos que tuvimos un 90% de inflación acumulada en lo que va del año y las pymes en muchos casos bajaron los precios para poder vender, con lo cual, estamos muy atrasados con los precios de venta”, expresó.

En cuanto a lo que viene, Fernández estima que los números para el mes de junio serán muy similares a los de mayo, mientras que en julio podría verse una pequeña reactivación, como consecuencia del pago del medio aguinaldo. “Somos muy cautos con lo que se espera para los próximos meses porque por todas los números y los antecedentes son muy malos, con lo cual la recuperación la vemos muy lejana. Solamente estamos viendo medidas para la macro, no estamos viendo que se piense en la producción, por lo menos no por ahora”, completó.

