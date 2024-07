Cristina Kirchner se solidarizó con Donald Trump tras el atentado

A través de un mensaje en redes sociales, Cristina Fernández de Kirchner manifestó su apoyo a Donald Trump, a quien le dispararon mientras encabezaba un acto proselitista en Pensilvania, a meses de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos.



"Hace unos instantes acabo de ver en la televisión imágenes terribles. Toda mi solidaridad con el ex presidente de los EE.UU. y actual candidato Donald Trump por el atentado que sufriera hace unas horas en el estado de Pensilvania. Creo que no es necesario aclarar que no tenemos las mismas ideas: el respeto a la vida de los semejantes está por sobre toda diferencia política o ideológica", fue el mensaje que emitió la expresidenta argentina.



Al igual que Cristina Fernández de Kirchner, el exmandatario de los Estados Unidos, Barack Obama, expresó: "No hay absolutamente ningún lugar para la violencia política en nuestra democracia. Aunque todavía no sabemos exactamente qué pasó, todos deberíamos sentirnos aliviados de que el expresidente Trump no haya resultado gravemente herido y aprovechar este momento para volver a comprometernos con el civismo y el respeto en nuestra política. Michelle y yo le deseamos una pronta recuperación".

Mientras Milei se encuentra de gira por los Estados Unidos, la cuenta de X de la Oficina del Presidente publicó un comunicado. "La bala que rozó su cabeza no solo es un ataque a la democracia, sino a todos aquellos que defendemos y habitamos el mundo libre", señala el texto.

En otro pasaje del comunicado oficial, se menciona que "la República Argentina reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa de la libertad, la democracia y los valores de Occidente". Milei, que permanece en los Estados Unidos para participar de una cumbre de multimillonarios, llamó a la comunidad internacional a que condene "enérgicamente ese atentado y se una en la lucha contra los enemigos de la libertad".

En tanto, desde Cancillería mencionaron a este medio que las expresiones oficiales se ceñirán por el momento al comunicado difundido por la Oficina del Presidente.

Con información de Ámbito