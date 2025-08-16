Elecciones 2027: El 60% de los argentinos no ve a Milei reelecto

Un informe realizado en agosto por la consultora de opinión pública y comunicación política Zuban-Córdoba señaló que casi el 60% de los argentinos cree que el presidente Javier Milei no será reelecto en 2027, a contramano de lo que el propio mandatario anunció hace unos días en una entrevista con el canal de streaming Neura.

Según la encuesta, el 58,1% está en desacuerdo con lo dicho por el Presidente, mientras que el 27,9% lo apoya y un 4% no sabe.

"El núcleo duro de apoyo al Gobierno se está reduciendo. Si bien se mantiene en niveles importantes, porque un 38% no es poca cosa, el problema que tiene Milei a mediano plazo es que el anti-mileismo cada vez es mayor, y ya van dos meses consecutivos que supera al anti-kirchnerismo", explicó el consultor y analista político Gustavo Córdoba, en diálogo con Nancy Pazos en Inteligencia Artesanal.

Los números de agosto remarcan que el anti-mileismo alcanza el 53%, mientras que el anti-kirchnerismo es del 49,9%. Algo similar ocurrió en julio, cuando en anti-mileismo llegó al 53,6% y el anti-kirchnerismo en el 45,2%.

"Esto indica que, en un régimen de segunda vuelta, Milei contra un candidato un poquito más moderado tiene amplias chances de perder", consideró Córdoba.

