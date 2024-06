Alimentos acopiados: Estrada estimó consecuencias políticas para el Gobierno

La comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados convocó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para el próximo martes, a fin de que dé respuestas respecto del escándalo que se suscitó en su cartera tras la denuncia por las toneladas de alimentos en galpones del Estado nacional sin distribuir en Buenos Aires y Tucumán. Además de sospechosas contrataciones entre el exsecretario Pablo De la Torre y el director de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OIE), Luis María Scasso.

Al respecto, en diálogo con Aries, el diputado nacional por Salta de Unión por la Patria, Emiliano Estrada, por un lado no mostró optimismo en que efectivamente la ministra responda la convocatoria, y por el otro responsabilizó al presidente Javier Milei de lo sucedido.

“Es culpa de Milei de poner a una persona que no está capacitada y no está preparada para semejante ministerio y hoy está en un callejón sin salida porque no puede dar una entrevista, no puede ir a la Cámara de Diputados y no va a tener salida”, expresó el legislador.

En esa línea, Estrada, apuntó contra la administración libertaria sobre la que sostuvo que tiene twitteros en las cámaras legislativas pero cuando hay que mostrar gestión quedan expuestos.

En su análisis, el legislador, consideró que el asunto no quedará como una anécdota, una porque intervino la justicia y otra porque, en su opinión, la sociedad no lo olvidará.

“El gobierno tiene un relato, cada vez que se manda una macana, dice ´estamos cortando un curro´ pero el contrato lo firmaste vos y los ñoquis que facturan un palo y 200 eran los rugbiers que los trajeron ustedes y a De la Torre lo nombraste vos, de qué corrupción estás hablando”, gatilló en alusión a la investigación judicial por los contratos con la OIE.

“Fue una señal muy fuerte porque entre la crueldad del ajuste y la crueldad de no repartir los alimentos se combina en algo muy malo para la imagen del gobierno, sobre todo el tema de la incapacidad. Es una torpeza absoluta”, sentenció Emiliano Estrada.