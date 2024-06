Sáenz pidió ayuda para reclamar fondos: “Tengo ganas de llegar a Buenos Aires y patear puertas”

Desde el Centro Cívico Grand Bourg, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz entregó 200 escrituras a familias salteñas, ocasión en la que exigió más recursos nacionales, apuntó contra las políticas distributivas y la Coparticipación y preparó el terreno para el Pacto de Güemes, que tendrá lugar el próximo 17 de junio.

“A veces tengo ganas de llegar a Buenos Aires y patear puertas y decirles ‘basta muchachos, el país no empieza y termina en el General Paz’, porque allá tienen el subte, tienen el boleto más barato y trenes, pero nosotros no tenemos ni autopista. Nuestras rutas nacionales están desastrosas y se nos muere gente porque nadie se ocupa, pero cuando nosotros queremos hacerlo, la Justicia nos dice que Nación debe ocuparse y así estamos”, gatilló el Gobernador.

Durante su alocución Sáenz aseveró que “no desea que al Presidente le vaya mal”, y por ello se le otorgó gobernabilidad a través de las “herramientas”, reflotando una vieja tensión entre Milei con los mandatarios provinciales por la Ley de Bases y la quita de los subsidios de Nación.

“Si te dan las herramientas y tenés las posibilidades para que te vaya bien, y te dan todo lo que estás pidiendo, después no le echés la culpa a los gobernadores, ni a los diputados ni a los legisladores. Claramente el que lleva adelante la política económica y social es el Presidente y su equipo de trabajo”. “Dejen de virar al centro del país y tengan una mirada al norte”, exigió.

El mandatario provincial, a días de celebrarse el Pacto de Güemes, reivindicó su lucha trazando paralelismos entre la desigualdad en la distribución de la coparticipación y la demora con la que se reconoció al General héroe nacional.

“El sur ya recibió autopistas, subsidios y exenciones y un montón de otras cosas más, y el norte sigue esperando como esperó Güemes más de 200 años para que lo reconozcan como el único héroe que murió en batalla y dejó su sangre junto a los gauchos para que hoy seamos un país libre y soberano”, agregó.

En ese sentido resaltó la entrega de las escrituras y pidió acompañamiento a los salteños en la cruzada por federalismo y recursos nacionales. “Les pido amigas y amigos, en un día tan especial donde van a recibir lo que tantos años esperaron, que muchas veces con desesperanza pensaban que el esfuerzo será en vano. Pero confiaron y hoy día reciben lo que les corresponde”.

“Que Dios nos de la fuerza para que juntos, sin mezquindades los salteños me acompañen y no me dejen solo para pelear por todas las cosas que necesita Salta, para crecer de una vez por todas. Por nuestros hijos, por nuestros nietos y por Güemes que desde el cielo nos está mirando y diciendo, vayan muchachos, estos son los gauchos que queremos”.