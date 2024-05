Editorial Cara a Cara: “El valor de la palabra”

“¿Qué tal buenas noches, cómo les va? Hay tantas cosas y pasan tantas cosas en nuestro país para poder sintetizarlos o en un editorial en un programa… Realmente es complejo. Tenemos un país complejo. Dentro de ese país complejo, hoy quiero hablar del valor de la palabra.

Si uno se pone a ver archivos, no de mucho tiempo atrás, de muy corto tiempo atrás, se da cuenta que en nuestro país la palabra no tiene ningún valor. Hablamos sobre todo de la parte política, por supuesto. Y yo creo que esto lo inauguró, tal vez lo inauguró o lo puso de moda, el ex presidente Carlos Saúl Menem. Cuando terminó su mandato y mientras estaba en el Senado y le hacían notas, él decía siempre, si yo hubiese dicho lo que iba a hacer cuando era gobierno, seguramente no me votaba a nadie. O sea, lo que estaba haciendo un reconocimiento que todo lo que había hecho en campaña, indudablemente nada de lo que pensaba hacer. Él lo que necesitaba era ganar la elección, la ganó y después hizo otra cosa totalmente distinta.

Este hombre, este caso que tenemos ahora nuevo en nuestro país, este presidente que tenemos, se fue al otro extremo, dijo todo lo que pensaba hacer y además lo profundizó con frases muy duras, la “motosierra”, la “licuadora” y sobre todo la “casta”. La gente seguramente pensó al votarlo, que bueno, por fin alguien que nos dice la verdad, por fin alguien que nos dice lo que piensa y vamos a ver si revalorizamos el valor de la palabra. Este hombre nos está diciendo la verdad.

Uno se pone a ver hoy, a seis meses de haber ganado el gobierno el señor Milei y nos damos cuenta que hay muchas mentiras en el medio. No porque no haya hecho ni la motosierra, ni haya hecho la licuadora, ni haga que la gente la esté pasando tan mal como la pasa, pero él había dicho que la íbamos a pasar mal. Ahora parece que se va a profundizar un poquito más. Si no con cosas que iba anunciando.

Yo me acuerdo, no sé, cinco o seis meses antes de las elecciones, el gobierno de Alberto Fernández no venía bien. La verdad que venía mal, ahí vino la incorporación de Massa, ustedes se acuerdan, como Ministro de Economía. Y la cosa empezó más o menos a enderezarse un poquito, pues ya se hablaba con la experiencia que teníamos de algún momento, de la figura de Alfonsín, de lo que pasó con De la Rúa y lo que fue pasando en los distintos gobiernos argentinos, que “no iba a llegar”. Entonces cuando iba este candidato, el señor Milei, a los programas de televisión, le preguntaban, le preguntaban -¿Usted se podría hacer cargo del gobierno?- Y con ese acto así de grandeza que lo caracteriza, o sea esa postura de rey del mundo, dijo, -“yo estoy en condiciones de hacerme cargo ya del país”-. Lo curioso, es que de ahí hasta hoy, pasó un año y todavía no se hizo cargo del país, porque no tenía ningún equipo de gente trabajado, ni preparado, es más, en esa época hablaba peste de Caputo, hablaba peste de Schwarzenegger, hablaba peste de Patricia Bullrich, decía pestes de la casta.

Sin embargo llegó al gobierno y la verdad que no tenía a nadie. Ahora, uno dice, ¿habrá sido tan así? Como dice Peña, mire, vamos a escuchar algo de lo que decía Milei cuando le preguntaban si estaba en condiciones de hacerse cargo del gobierno. Escúchenlo”.

Proyección de entrevista del 15/8/23 entre Jonathan Viale y Javier Milei.

“El valor de la palabra. Esto estamos hablando del 15 de agosto del año pasado. Habló también de la señora Patricia Bullrich, los que te traicionan por la espalda. Manifestó a viva voz su disconformidad, no solamente con la señora Patricia Bullrich, Caputo, Macri, compañera. O sea, no dejó a nadie sin denostar y sin usar esa terminología de ofensa hacia la otra persona que piensa distinto a él. Sin embargo, tenemos que ver lo que estamos al día de hoy. Pero escuchen cuando hablaba de la señora Patricia Bullrich, también fue en agosto de 2023, después del resultado de las elecciones PASO”.

Proyecta entrevista con “Chiche” Gelblung, agosto de 2023.

“Hoy Bullrich es la persona de confianza, lo que hace en la seguridad del país. El marido de la señora Bullrich, la verdad que no sé dónde está. A todo esto, ¿cuál era la definición? El país, estoy en condiciones de asumirlo el día de mañana. Bueno, todavía creo que no lo asumió. Lleva 6 meses de gobierno y ya lleva 8 viajes al exterior. No por causas del gobierno, sino por cuestiones personales de poder acrecentar su imagen y lo que él representa en un país donde realmente está fundido y estamos en una situación pésima. O sea, hoy prácticamente no está armado el gabinete. Todavía la Ley Bases no salió. Ahora hubo un acuerdo que parece que lo han calificado ya de espurio porque hasta anoche no pasaba nada y después de una reunión de Francos con el Senador por Salta, el Dr. Juan Carlos Romero, parece que se destrabó todo.

Según dijo Walter Wayar en el día de hoy, nos hace acordar a la “Banelco”, o sea, ya deja por ahí algunas sospechas. No se olviden ustedes que si hay algo que se pasó hablando de la Cámara de Senadores o de la Cámara de Diputados por parte del actual presidente, son los sobres, o sea, los ensobrados. Así que ya no se sabe realmente quién es quién en este país porque la casta sigue exactamente igual.

La que la están pasando mal son los jubilados, los comerciantes, los gastronómicos, los comedores. Milei ayer dijo algo terrible en una de sus disertaciones en EEUU, realmente terrible, después la vamos a ampliar con el Dr. Gustavo Barbarán, que es uno de los invitados en la noche de hoy.

El valor de la palabra. Creo que hemos perdido el valor de la palabra en nuestro país en la política, la verdad que a estos señores no se les puede creer absolutamente nada. Y ellos mismos son los encargados de hacernos a nosotros unos descreídos de la parte política. ¿Por qué? Porque viven mintiendo.

Esta noche lo tenemos al Dr. Gustavo Barbarán, nuestro primer invitado de la noche. Y después vamos a estar con el Gobernador de la provincia, el Dr. Gustavo Sáenz. Vamos a hablar del tema que nos preocupa hoy a todos, la energía, el gas. Y cómo se sale en una provincia donde el país no tiene ni siquiera Ministro del Interior”.