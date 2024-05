Milei habló del dólar blue; la eliminación del cepo y el impuesto PAIS

El presidente Javier Milei se refirió a la suba del dólar blue a $1.180 luego de la baja de tasas dispuesta por el Banco Central. En una entrevista no sólo dio indicios de cuál es el dólar de equilibrio para el Gobierno sino también al impuesto PAIS, uno de los impuestos que le generó mayor recaudación al Gobierno en los primeros meses del año, clave para la salida del cepo cambiario.

El Presidente afirmó que la suba del dólar blue no preocupa al Gobierno y explicó por qué: "El BCRA todos los días publica un tuit donde está la compra de reservas, la tasa de interés, y el tipo de cambio que está $930. Tengo de impuesto PAIS 17,5%. Eso le da un tipo de cambio de $1.090. Ese es lo que es para nosotros el TC oficial".

"El blue está $1.180, dividido te da $1.090, te da una brecha del 8%. Para nosotros el tipo de cambio es el oficial +17,5%", dijo en declaraciones a LN+.

Vale recordar que el dólar informal, saltó el lunes $60 en el día, su mayor suba diaria desde el 9 de enero. Alcanzó los $1.180, máximo en tres meses y medio. De esta manera, la brecha con el oficial aumentó al 32,7%.

Dólar: qué pasará con el impuesto PAIS

Para el mandatario, el impuesto PAIS es el primero que se eliminará. "Cuando al economía empiece a rebotar, y ya tenemos sectores que dan señales de mejoras(…) ahí va a tener que la demanda va a estar empujando y cuando abramos el cepo eso se va a dar mucho más. Ese rebote va a generar mucha recaudación fiscal", dijo.

"Nosotros hicimos cuatro meses seguido de superávit financiero y mayo también va a ser superavitario y va a compensar el número negativo de junio. En ese contexto de caída de PBI, imagínese cuando se recupere. Cuando se recupere, tengo dos opciones: subir gasto público o bajar impuestos. Voy a bajar impuestos", completó.

Según el último informe de recaudación, los únicos tres tributos que aumentaron en abril en términos reales serían impuesto PAIS con 209,9%, derechos de exportación con 61,8% y combustibles con 2,6%. La recaudación que más habría caído sería la del impuesto a los Bienes Personales, que lo habría hecho en un 65,7% real interanual, seguido por Ganancias con 35,8% e internos coparticipados con 19,5%.

Javier Milei: qué impuestos eliminará

Luego Milei comunicó cuál será la hoja de ruta: "El primer impuesto que tenemos en la mira es el Impuesto PAIS, después las retenciones y después los débitos y créditos bancarios. Recurrentemente me he negado a coparticipar esos impuestos, porque si lo coparticipamos no los puedo sacar más", concluyó.

Con información de Ámbito