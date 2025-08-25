El dólar blue se dispara $ 20 en un escenario de mayor tensión política

Cabe señalar, sin embargo, que el blue acumula un retroceso de $ 10 desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el pasado 14 de abril (cerró el viernes previo a $ 1375).

Por su parte, el dólar oficial hoy lunes 25 de agosto sube $ 35 y cotiza a $ 1330 para la compra y $ 1370 para la venta. A menos dos semanas de las elecciones bonaerenses y en un escenario de ruido político, la divisa cerró la semana anterior con un incremento acumulado de $ 25.

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubica en $ 1781 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es nula. El paralelo cotiza $ 135 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

El viernes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Previamente, la entidad sumó u$s 1993 millones tras la última revisión que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) del acuerdo vigente, cuya aprobación derivó en este desembolso.

De esta forma, las reservas brutas treparon a u$s 43.023 millones desde los u$s 41.030 previos, monto clave para mantener el nuevo esquema cambiario en caso de necesitar intervenir si el dólar supera el techo de la banda, hoy en torno a los $ 1450.

Ahora, con los últimos movimientos, las arcas de la entidad quedaron en u$s 41.499 millones.

Cronista