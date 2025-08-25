“Argentina puede duplicar su PBI a través de sus provincias”, aseguró Dib Ashur

Los papeles locales profundizaron las pérdidas en Nueva York y Buenos Aires, mientras los bonos soberanos bajo legislación extranjera se hundieron más de 3 por ciento.
En el marco del III Congreso Federal “Argentina Agrega Valor en Origen / Cumbre Mundial de la Bioeconomía”, que se desarrolla en el Hilton Hotel de Puerto Madero, Buenos Aires, el ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, representó a la provincia con un discurso que puso en valor la fuerza productiva del interior argentino.
“Argentina puede duplicar su Producto Bruto Interno a través de sus provincias”, enfatizó Dib Ashur. En este sentido, explicó que actualmente solo tres provincias representan el 70% del PBI, mientras que las regiones del norte cuentan con energía, economía del conocimiento, turismo, minería y agroindustria para aportar de manera decisiva al crecimiento nacional.
El funcionario salteño fue contundente al remarcar que “la discusión entre unitarios y federales terminó, es necesario que todos nos desarrollemos”.
El encuentro, organizado por Agroempresario.com, reúne a más de 300 conferencistas líderes de la política, la diplomacia, la ciencia, la economía y la comunicación, en lo que se considera un punto de inflexión en la forma en que Argentina se inserta en la nueva economía global.
La participación de Salta en este congreso reafirma la visión provincial de impulsar una agenda de federalismo productivo, fortaleciendo el rol de las provincias en la construcción de un país más equilibrado y competitivo en el escenario internacional.
El dólar blue hoy lunes 25 de agosto sube $ 20 y se ofrece a $ 1345 para la compra y $ 1365 para la venta. El aumento se da en un escenario de mayor tensión política de cara a las elecciones legislativas.
Vencen casi $14 billones y el gobierno necesita renovarlos para que no vayan a presionar la cotización del dólar. Volvería a pagar una tasa alta.
En agosto los bancos ven desarmes en los fondos de inversión y demanda de dólares sin sobresaltos.
Las altas tasas le suman $1,3 billones extra al costo de financiamiento del TesoroEconomía24/08/2025
En las últimas licitaciones, el Tesoro convalidó tasas muy altas para contener el dólar y sostener la baja de la inflación, pero esto trae un nuevo costo: un mayor gasto en intereses de la deuda.
El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se desplomó 13,87 por ciento intermensual en agosto y registró su peor valor desde septiembre de 2024, según el reporte de la Universidad Torcuato Di Tella.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Petri y Bullrich en la mira por compras millonarias a la droguería Suizo ArgentinaPolítica24/08/2025
Los ministerios de Defensa y Seguridad que conducen Patricia Bullrich y Luis Petri acumularon contratos millonarios con la droguería señalada por Diego Spagnuolo como la empresa que operaba un esquema de coimas con funcionarios del gobierno.
"Cuiden y protejan su tierra": El firme reclamo de Sáenz a los legisladores desde la Rural
En su discurso, el Gobernador llamó a los legisladores nacionales a poner a Salta y su gente por encima de las "banderías políticas".
Una pintura desaparecida durante la Segunda Guerra Mundial habría aparecido en ArgentinaEl Mundo25/08/2025
Un diario neerlandés afirma que lo tienen las hijas de un exmiembro de las SS que vivió en el país. Hay una segunda pintura en la mira.