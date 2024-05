Alquileres en Salta: “Lamento que un sector del oficialismo no esté al favor del proyecto”

En su visita al programa Día de Miércoles, el diputado de Ahora Patria, Roque Cornejo, informó que los dos proyecto de Ley que apuntan a la creación de un Régimen de Beneficios a los fines de fomentar en los propietarios de inmuebles el alquiler a salteños sigue sin dictamen “por un sector del oficialismo”.

“Nosotros proponemos dos proyectos que consisten en lo mismo: establecer un régimen de fomento para que un propietario que le alquile a otro salteño tenga un beneficio impositivo. En uno de ellos, está vinculado a la actividad económica e inmobiliaria con un descuento de entre un 20% y un 30% y el otro relacionado al Impuesto de los Sellos de un 20%”, comenzó el diputado.

Al respecto manifestó que el año pasado, en una reunión de la Comisión de Hacienda la secretaria de Ingresos Públicos, ing. María Claros, le dio el visto bueno para su implementación pero que el mismo se encuentra trabado.

“Muchos contratos no pagan el Impuesto a los Sellos, no se los declara como actividad económica- lo que lleva un perjuicio tanto para el propietario que cuando tiene que ir a juicio de desalojo en lugar de ir a un ejecutivo debe ir a uno de conocimiento y también para el inquilino, porque si le aumentan de mes a mes debe irse por no tener contrato”, explicó el diputado.

“Tiene la aprobación de la secretaría de Ingresos Públicos pero no de un sector del oficialismo y lo lamentamos muchísimo porque las familias que tienen que renovar el alquiler ahora se encuentran en un gran problema”, cerró.