En el programa Día de Miércoles, el diputado del bloque Ahora Patria, Roque Cornejo, cargó contra la Provincia y Municipalidad por los líquidos cloacales que se vierten en el río Arenales sin el correcto tratamiento e insistió en su proyecto de la creación del consejo provincial del agua.

Luego que el ministerio Publico Fiscal solicitara que se realicen los debidos controles en los efluentes cloacales de las plantas depuradoras de la empresa Proyecto Norte, ubicadas en los barrios Praderas de San Lorenzo e Invernaderos, la contaminación del Río Arenales se puso nuevamente en el tapete, por la alta concentración de bacterias coliformes fecales que superan los límites legales permitidos.

“Venimos reclamando desde el año 2022 el acceso al agua. Fue el mismo Ente Regulador de Servicios Públicos quien dijo que en nuestra provincia el 85% de desechos cloacales se vierten en los ríos sin ningún tipo de tratamiento y eso no lo hacen los emprendimientos privados, sino el Estado Provincial y Municipal”, descargó el diputado.

Para Cornejo la proliferación de la salmonella y el dengue en los últimos tiempos está estrechamente ligada a la contaminación de los ríos y por ello se debería crear el consejo provincial del agua.

“El dengue y la salmonella que tanto nos preocupan en verano son grandes indicativos de subdesarrollo, realmente la política no está dando soluciones a los problemas de la gente y por eso proponemos la creación del consejo del agua”.

Según lo afirmó, este organismo permitiría no solo el control de los líquidos cloacales, sino el manejo de las cuencas. “Este año estamos transitando los efectos de El Niño, lo que quiere decir que van a aumentar las lluvias. En Salta nos va preocupar muchísimo porque el agua, cuando llueve se lleva las riquezas de los minerales y la producción e inunda las propiedades, pero en otra parte del año no tenemos agua y no sabemos que hacer”, agregó.

“La situación ambiental en Salta es alarmante”, reflexionó.