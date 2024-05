Estrada cruzó a Calletti, Outes y Vega: “Entraron por los votos del FdT”

El Senado inició este martes el tratamiento en comisiones de la Ley Bases y el paquete fiscal, luego de obtener media sanción de la Cámara de Diputados.

En Salta, desde Unión por la Patria, las miradas se posaron sobre los diputados de Innovación Federal, Pamela Calletti, Yolanda Vega y Pablo Outes. Así lo expuso el diputado nacional por Salta, Emiliano Estrada, en “Agenda Abierta” con la conducción de Daniel Gutiérrez.

“Hay que preguntar por qué Calletti se fue del bloque del peronismo si entró por el Frente de Todos, no es que entró por un frente provincial, al igual que Outes y Vega”, interpeló el legislador.

A esto, dijo que sus pares no habrían ingresado a la Cámara Baja sin los votos de Unión por la Patria. “Si iban por el frente ´Salta Gana´ no iban a entrar, entonces los que tienen que dar explicaciones son ellos”, increpó.

Asimismo, indicó que, a los mencionados, los votó un frente nacional y deben representar a los electores porque pareciera ser que hay una lógica de aceptar o perdonar las decisiones cuando son contrarias a los intereses de los argentinos.

Así las cosas, Estrada discrepó con ciertos argumentos, desde el Gobierno Provincial, para justificar el apoyo a la Ley Bases.

“El Gobernador y la Provincia se han quejado de la eliminación del Fondo del Incentivo Docente, de la eliminación del Fondo al Transporte y muchas otras cosas y en la Ley Bases le han votado facultades delegadas al mismo presidente que te cortó eso y te quejaste de eso. Yo le doy las herramientas pero que también me dé algo como negociación, sino no sirve”, disparó.

En su exposición, Estrada, advirtió por el blanqueo a no residentes, sobre todo para el norte salteño y el narcotráfico.

En otro pasaje de la entrevista, el diputado nacional del FdT, aclaró los tantos sobre su abstención en el capítulo tabacalero.

“Primero no se trabajó en comisiones, sino en un café, en una oficina, y los que no estábamos en esas oficinas o en esos cafés no fuimos parte de cómo se iba tratando el dictamen que iba a entrar al recinto”, manifestó.

A esto, agregó que a Comisión de Presupuesto y Hacienda entró el jueves a las 9 y salió a las 21 de ese mismo día, “ese fue todo el tratamiento parlamentario que se le dio a la ley y el lunes tuvimos la sesión”, añadió.

Específicamente del impuesto mínimo al tabaco, Estrada, justificó su abstención.

“En la sesión no estaba el capítulo del tabaco, lo incorporan sobre la marcha, no nos lo habían acercado y no puedo votar lo que no sé qué dice”, se excusó.

En alusión a la ley vigente, lanzó críticas al sector tabacalero.

“La ley que está vigente que es la que le permitió a la tabacalera Sarandí a no pagar los impuestos es la justicia la que le hizo lugar y dijo que era inconstitucional y hace lugar al reclamo de Sarandí”, referenció.

“El quilombo que tiene hoy el Fondo Nacional del Tabaco y toda la recaudación del tabaco es producto de la ley que se sanciona en 2017 - conocida como ley Massalim – en la cual muchos dirigentes tabacaleros le hacían lobby y terminó siendo perjudicial, entonces quienes ahora se dicen que son los héroes, son los culpables del desastre que tiene el sistema de recaudación”, gatilló Emiliano Estrada en “Agenda Abierta”.