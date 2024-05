En su nuevo ciclo por la señal de Multivisión Federal de “Cara a Cara” con la conducción del periodista Mario Ernesto Peña, el exministro de Seguridad y exjuez de la Corte de Justicia de Salta, Abel Cornejo, brindó sus impresiones del gobierno de Javier Milei.

En su análisis apuntó a la suspensión de la obra pública, la conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el impuesto tabacalero, la caída abrupta de la economía y la consecuente destrucción de la industria nacional, entre otros temas.

Cornejo confesó que si primero la gestión libertaria le causó desconcierto, ahora es preocupación lo que siente por el rumbo que está tomando en aspectos, que a su entender, son de relevancia para el país.

“No creo que el neoliberalismo haya sido jamás el único camino sin el desarrollismo, es decir donde puede haber iniciativa privada, ésta no puede llegar sin un Estado presente”, manifestó.

Cornejo hizo así referencia a la presentación y defensa de Javier Milei de su plan económico en el Foro Llao Llao que se realizó en Bariloche, a cuatro meses de asumir la presidencia.

“Lo que tuvimos en el Llao Llao fue 200 millonarios que ovacionan al Presidente y 48 millones de argentinos que quedamos con los brazos cruzados viendo qué es lo que va a pasar”, expresó en alusión a la incertidumbre que genera la Administración libertaria tras medidas como la suspensión de la obra pública y la eliminación de rutas aéreas de Aerolíneas Argentinas que beneficiaban el turismo para Salta como son la conexión con Bariloche y San Pablo.

Del mismo modo, lamentó lo que pasó con el impuesto mínimo al tabaco en la Ley Bases y la posición dominante de Pablo Otero conocido como “el Señor Tabaco”, fomentada por fallos judiciales y el lobby tabacalero.

Otro punto que confesó que le provoca inquietud es la caída abrupta de la demanda y la destrucción de la industria nacional. “Tenés precios altísimos y salarios congelados”, discrepó con las declaraciones del Presidente al afirmar que los salarios empezaban a recuperarse y ganar a la inflación.

Siguiendo con sus observaciones, en su carácter de exjurista, Abel Cornejo advirtió sobre la conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras los pliegos de los jueces Ariel Oscar Lijo y Manuel José García Mansilla como los candidatos de Javier Milei para integrar el máximo tribunal.

“Si prosperan las dos vacantes lo jubilan con anticipación a Juan Carlos Maqueda - eso no pasó nunca - y no una cuestión de género cuando Argentina tiene grandes juristas mujeres, pero esto ocasionaría que la Corte Suprema por diez años más no tenga una jueza mujer”, indicó.

“Hay una suerte particular de misoginia”, concluyó Abel Cornejo en “Cara a Cara”.