“Topo” Ramos cruzó a Galleguillos: “¿Es o se hace?”

Una vez más la institucionalidad en los políticos salteños se juega en las redes sociales. Escenario privilegiado para lograr likes y la notoriedad, que muchas veces no se logra con la performance en la función pública.

Un nuevo round se desató entre el intendente de Rosario de Lerma, Sergio “Topo” Ramos y la diputada provincial de Ahora Patria, Griselda Galleguillos, ahora por la ANSES.

A través de un video difundido por sus redes sociales la legisladora acusó al jefe comunal de perjudicar a la comunidad tras el cierre de una oficina de ANSES en la localidad.

“Sabemos que este hombre (Ramos) utiliza viejos trucos políticos, jugando con las necesidades de la gente, generando el problema y luego haciendo política con las instituciones”, atacó Galleguillos.

Acérrima defensora de la gestión libertaria de recortes del Gobierno nacional de Javier Milei, Galleguillos pareciera que se olvidó que ANSES depende de las decisiones de Casa Rosada.

Apelando a la misma herramienta de comunicación, el Intendente de Rosario de Lerma, le respondió.

“¿Esta señora es o se hace? ¿O será que no sabe leer? Mediante un video quiere confundir a los vecinos, me insulta y me culpa de algo que depende exclusivamente del gobierno de la Nación", cruzó el jefe comunal por la red social Facebook.

Seguidamente expuso su falta de entendimiento y le aclaró que la Municipalidad se ofreció a pagar el alquiler del edificio “si es que la oficina desea continuar brindando su importante servicio a la comunidad”.

En esa línea, le pidió al organismo nacional informar si es de su interés seguir brindando atención en la localidad. “Pareciera que no, porque incluso han despedido a casi todo su personal, planta permanente incluida”, lamentó.

“La pelea constante que usted pretende no le interesa a los vecinos. Los vecinos quieren soluciones. Hay cientos de vecinos con turnos pendientes y no saben qué hacer. La solución ya fue ofrecida por el municipio y todavía no hay respuestas formales al asunto”, finalizó el posteo.