Pichetto pidió "control migratorio" en los accesos de Buenos Aires

El presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, aseguró que “hay que ordenar la migración” de las personas en el Gran Buenos Aires y la Capital Federal: “Nadie controla el flujo migratorio en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad”.

“La provincia de Buenos Aires es el gran problema argentino, donde nadie quiere abordar los temas más sensibles, nadie controla quién ingresa, cómo ingresa, nadie controla el flujo migratorio en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad”, señaló el legislador en declaraciones con Radio Mitre.



Y agregó: “algún día se tratará este tema sin tanto prejuicio, el del flujo migratorio pobre hacia centros urbanos, que tienen mayor capacidad económica y movimiento. Aún en la decadencia, Argentina sigue siendo, para los latinoamericanos que nos circundan, un polo de atracción porque tiene planes sociales, AUH (Asignación Universal por Hijo) y hospitales públicos”.

Pichetto pide control migratorio en Provincia y CABA

En ese sentido, señaló que “algún día sabremos cuando el señor (Marco) Lavagna termine el Censo que lleva dos años de atraso, ¿cuánta población tenemos en la provincia de Buenos Aires, cuántos son argentinos, cuántos extranjeros, cuántos hijos de extranjeros, qué esquema migrante tenemos, al final, cuando entraron los venezolanos, datos que un Estado debería tener para construir política demográficas inteligentes”.

“Es la razón por la cual siempre lo que es ´la república del AMBA´ es porque está todo centralizado allí”. Y continuó con cierta resignación: “Pero no está, no está eso, nunca va a estar, seguramente todo está mal hecho, los censos los hacen mal, no hay ninguno que termine bien”, analizó.

En el marco de la ronda de negociaciones que el Ejecutivo lleva adelante por el tratamiento de la nueva ley ómnibus, el ministro de Interior Guillermo Francos recibió la semana pasada en Casa Rosada a los diputados que componen el bloque Hacemos Coalición Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto.

Por parte del Gobierno, asistieron a la reunión Francos; el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el asesor presidencial, Santiago Caputo. Además, participaron el presidente de la cámara de diputados Martín Menem y los legisladores Emilio Monzó, Ricardo López Murphy, Margarita Stolbizer, Florencio Randazzo y Nicolás Massot.

Se trató de una reunión más bien informativa, en la que desde el Gobierno le detallaron a los legisladores que buscan que, durante el debate en comisiones, se agreguen el piso de Ganancias y parte de la cuestionada reforma laboral.

Con información de Ámbito