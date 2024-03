Cruces en el Concejo Deliberante por Milei y su posición sobre el Golpe

En el Concejo Deliberante capitalino – en el último tiempo – los temas nacionales tienen resonancia, en especial, en el tramo de manifestaciones y homenajes, aunque vale aclarar que la política del gobierno nacional es discutida/cuestionada aun cuando se tratan cuestiones netamente de la Ciudad.

“El gobierno decidió difundir un video donde en ningún momento condena el Golpe de Estado o los crímenes de lesa humanidad”, aseguró el concejal capitalino, Gustavo Farquharson, en el tramo de manifestaciones de la sesión ordinaria del cuerpo deliberativo comunal.

Para el edil, la mirada negacionista del gobierno de Milei transmite un discurso de odio y continúa con un mecanismo provocativo que no genera bienestar entre los argentinos.

“Estas prácticas esconden las medidas económicas que están generando una gran incertidumbre. El Presidente dijo que eliminaron las transferencias a las provincias, que echaron a empleados públicos y que 70.000 más iban a echar. ¿En qué país serio el presidente festeja dejar gente en la calle?”, cuestionó Farquharson.

Bomba de Humo

Gonzalo Corral, por su parte, consideró que hay acciones del gobierno de Milei que solo sirven como “bomba de humo” para tapar las acciones que se van tomando, tal el caso del cierre de organismos nacionales.

“Por caso las jubilaciones, entre enero y febrero, los jubilados perdieron más del 30% de su poder adquisitivo, a eso hay que sumarle los aumentos en los servicios. Otro dato, cae el consumo de carne y aumentan las exportaciones”, indicó.

Por otro lado, apuntó a Nación también por la negativa a distribuir la vacuna contra el dengue, así como por la desfinanciación de los barrios populares.

“Mientras estamos en la discusión sobre cuál va a ser el nombre del CCK, están pasando muchas cosas fundamentales que hacen al bolsillo, a la cultura y a la actividad cotidiana”, indicó Corral, y sentenció: “Le pido a la sociedad que no se dejen dormir con cuestiones secundarias, que se saquen el velo y que vean las medidas que toma el gobierno nacional”.

Repudio el Golpe, pero…

Quien tomó la palabra para defender la postura del gobierno nacional fue el concejal Pablo López, aunque aclaró que el sí repudia el Golpe Militar y que el Estado haya desaparecido personas.

“Pero también quiero plantear algo que muchos ciudadanos argentinos traen a la mesa, que es la memoria completa. El video cuenta la historia de una víctima del ERP, pero también hay víctimas de Montoneros – que no eran carmelitas descalzas -, que después condujeron el país cuando volvió la democracia y se apropiaron de una bandera”, aseguró el edil del PRO.

Recordó el caso del capitán Viola y sus hijas, asegurando que fueron víctimas del terrorismo.

“El 76 no llegó por magia; desde el 76 hubo una Dictadura cruda, que no tiene que volver, pero también hay que hablar del terrorismo. A las victimas del terrorismo no se le dio el mismo peso que tendrían que haber tenido”, finalizó López.