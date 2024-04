Qué pasará con la moratoria y la actualización jubilatoria con la nueva Ley Bases

Con el dictamen en Diputados, la ley Bases y el paquete fiscal avanzan a pasos firmes hacia su aprobación. Para el presidente Javier Milei, herramientas más que necesarias para su plan de gobierno.

Uno de los puntos que se debatirán es la reforma del sistema previsional argentino. De aprobarse se terminan las moratorias y se modifica la fórmula de la movilidad jubilatoria.

En su columna habitual de los viernes, la abogada especializada en derecho previsional, Julia Toyos, explicó que en el artículo 226 se deroga la moratoria previsional. “Al no haber moratoria el que no aportó no se jubila”, expresó.

En tanto del 227, señaló que se crea la Prestación Previsional Proporcional para todas aquellas personas que tuvieran 65 años y que no tengan los 30 años de aporte.

Toyos aclaró que esto no significa que no cobrará nada sino que al llegar a los 65 años accederá a una jubilación proporcional al aporte y que no será inferior a la PUAM (80% de la jubilación mínima).

La abogada indicó que al tratarse de un sistema contributivo, aquellas personas con discapacidad o que tengan alguna condición especial podrán acceder a un beneficio que deberán gestionar, como la Pensión No Contributiva.

Ahora bien, una de los interrogantes con el proyecto del Ejecutivo es qué pasará con aquellos que ya han tramitado y pagado la moratoria vigente.

A esto Toyos respondió que si ya fue pagada el derecho está consolidado y no es retroactivo.

En otro orden, la abogada se refirió a la reforma de la fórmula de movilidad jubilatoria.

Dijo que al quedar derogada la actual fórmula es una buena noticia en cuanto a los haberes mensuales consecutivos a partir de julio. No obstante se quejó porque quedan desactualizadas y atrasadas las remuneraciones.

“Detalles que algunos legisladores nacionales no entienden o no les interesa. A los jubilados no les interesa a nadie, no le interesa a la justicia ni a los políticos”, se lamentó Julia Toyos en Aries.