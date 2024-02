El detenido es un hombre de 25 años, sin antecedentes. Fue trasladado a la Comisaría Vecinal 1A. En tanto, un hombre llegó a la plaza luego de las 18, con una herida cortante en la pera. Tras recibir una primera atención en el lugar, lo recogió el SAME para llevarlo a un centro médico.

Sobre su estado hubo versiones encontradas. Algunos manifestantes indicaron que recibió un golpe con el escudo de un policía. Sin embargo, testigos aseguraron que sufrió un asalto en cercanías del Congreso y llegó herido a la plaza para que lo atendieran.

La columna de la izquierda marchó por avenida Callao. En la primera línea estuvieron Gabriel Solano, Vanina Biasi y Néstor Pitrola, además de Eduardo Belliboni, el líder piquetero del Polo Obrero que terminó tirado en el suelo en las protestas del miércoles y que acusó a gendarmes de haberlo pateado con sus botas.

La tensión se vivió desde el inicio, como remanente de la escalada de violencia con la que terminó la manifestación del miércoles, que tuvo agresiones contra el legislador Ramiro Marra y contra militantes libertarios, además de corridas entre las fuerzas de seguridad federales y los manifestantes.

A las 17.30, el ambiente se puso muy tenso. Hubo enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes. Incluso la fuerza de seguridad porteña se llevó banderas del MST, una de las organizaciones presentes en la marcha.

"Actuaron como una barrabrava, no es la Policía. Eso de robarse las banderas es de barrabrava. Esto no lo hacían o, si lo hacían, no lo hacían tan ostensiblemente. Es una provocación", dijo Gabriel Solano, legislador porteño. Su llegada y la de otros referentes de izquierda templó los ánimos. Hubo otra presencia llamativa: Emilio Pérsico, del Movimiento Evita y exfuncionario del Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández.

Al Congreso, además, llegó otra columna de protestas, que se habían concentrado frente a la Casa de Mendoza y a la que la Policía de la Ciudad encauzó hacia la plaza para evitar que cortaran la calle.

Hasta las 18.30 no había cortes de tránsito y los grupos de manifestantes estaban acorralados en la plaza y algunas dársenas de colectivos. Incluso hubo una nota de color: la influencer Milky Dolly se paseó con un cartel contra Milei ("Dump Him", la inscripción, y una foto del libertario). Ya se había anotado en otras convocatorias contra el Presidente, entre ellas la marcha de la CGT del 24 de enero.

La fuerza porteña se comportó así en línea con el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. "Es la orden del jefe de Gobierno: el tránsito solo lo cortamos nosotros cuando creemos que por la cantidad de gente se deba cortar en un lugar determinado y en un momento determinado", explicó Waldo Wolff, ministro de Seguridad porteño. El edificio del Congreso está vallado.

Para esta tarde también se esperaba el arribo de militantes de UTEP y el Frente Patria Grande, vinculados con Juan Grabois.

"No van a poder hambrear al pueblo a palos. Hoy todos al Congreso para frenar la Ley y el DNU, para defender pacíficamente el Estado social de derecho en Argentina. Nos vemos a las 18hs en Hipólito Yrigoyen y Solís. La patria no se vende”, manifestó el referente social.

Por su parte, Wolff aseguró que la estrategia de seguridad mantiene el "comando unificado", con tareas conjuntas de Policía de la Ciudad -en un segundo anillo- y eventual presencia de las fuerzas federales, Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, en las inmediaciones del Congreso.

Clarín