“Quiero saber si los tres diputados libertarios van a votar contra los tabacaleros”, desafió Calletti

Largas semanas de negociaciones desenfrenadas en la Cámara de Diputados culminaron con la firma del dictamen del proyecto Ley Bases, que se discutirá en el Congreso el próximo lunes. El Impuesto al Tabaco se tratará con modificaciones, y la diputada Pamela Calletti cruzó dardos a los tres legisladores salteños, entre ellos Zapata, acusado de lobby tabacalero.

“Para introducirlo en particular, se debe tener los votos, yo quiero saber si los tres diputados van a votar en contra de los tabacaleros, -Emilia Orozco, Julio Moreno y Carlos Zapata- ¿Zapata votará en contra en el recinto? ¿Cómo le explican a la gente que no hay plata y el ajuste cae sobre universidades, jubilados y trabajadores y no se quiere recaudar?”, gatilló la legisladora.

Según lo analizó la diputada, el PRO y La Libertad Avanza no quieren que la Argentina recaude mil millones de dólares con el Imposto al Tabaco, “porque se les cobra a las tabacaleras”. El bloque Innovación Federal, acordó incluir en el dictamen nuevamente todo el capítulo de impuestos al tabaco tal cual estaba en la Ley de Bases original, con una tasa de impuestos del 73%.

“El oficialismo metió tabaco en el proyecto original nosotros no. Pero para que no digan que no acompañamos se lo dejamos tal cual, solo sacamos algunas cuestiones como tabaco calentado, vapeo, que a los productores salteños y las seis provincias productoras no les mueve el amperímetro y pedimos que se lo trate porque es mil millón de dólares”, cuestionó.

“Ahora se esconden detrás de un Dictamen de mayoría y dicen que hay que ver la letra, pero ellos estaban de acuerdo, entonces que pasó, ¿Quién llamó?¿qué antes estaban de acuerdo y ahora no?”, cerró.