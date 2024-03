Todos los gobiernos provinciales y municipales del país atraviesan graves dificultades de gestión como consecuencia de las medidas que va adoptando el presidente Javier Milei, en su propósito de alcanzar objetivos innegociables como el déficit fiscal cero. Se expresa en un ajuste fiscal que no solo golpea las administraciones provinciales, de las que sustrajo recursos, sino también en la vida cotidiana de la población que ve decaer sus ingresos carcomidos por la inflación. Tanto gobiernos como ciudadanos atraviesan este tiempo con incertidumbre. Tal es lo que muestran los sondeos de opinión que efectúan los especialistas, los reclamos de los mandatarios, los planteos de la dirigencia empresaria, las demandas del sector gremial y las charlas cotidianas de la gente.

El politólogo Pedro Buttazzoni, de Droit Consultores, evaluó los primeros cien días de los mandatos iniciados el 10 de diciembre pasado, que en el caso del gobernador Gustavo Sáenz lo muestra descolocado pese a su experiencia en la gestión pública. Por ello destacó la tarea del mandatario que tiene que reinventarse “en un contexto que le es incómodo a su forma de hacer política y a sus principales atributos de gestión históricos”.

En ese proceso debe inscribirse la decisión de los jefes provinciales de NOA y NEA de fortalecer la Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, abandonando los esfuerzos individuales con los que encararon la vinculación con el gobierno de La Libertad Avanza. Se reunirán en Salta con una agenda de reclamos por la paralización de la obra pública, la suspensión de Fondos como el FONID, el de asistencia para comedores y el de subsidios al transporte público y la disminución de las transferencias coparticipables.

Precisamente la coordinación de la acción a nivel regional de las diez provincias norteña había logrado una serie de medidas para ir reduciendo las asimetrías que las condenan a la marginalidad respecto de otras regiones, especialmente la central. Sus demandas permitieron la aplicación de beneficios para la creación de empleo, el apoyo para pequeñas y medianas empresas y la promoción de la actividad turística. Todo ello es desconocido por la gestión que lidera Milei.

La afectación de la obra pública es de tal magnitud que todas las provincias exhiben una larga lista de emprendimientos que han quedado en distintos tramos de ejecución, con certificados de obras impagos y con la incertidumbre de su continuidad porque los recursos propios de cada jurisdicción son insuficientes para llevarlas adelante. Ese capítulo es el de mayor significación porque se trata de inversiones millonarias y de obras imprescindibles. Sirve señalar como ejemplo el Nodo Logístico de General Güemes, que incluye un Puerto Seco y una terminal multimodal con servicios de aduana, ventanilla única de comercio exterior y logística con conexión a los puertos del Atlántico, Chile a través del ramal C14 y Bolivia vía el C15. El cuestionable manejo de las relaciones internacionales ha generado una polémica con China, que financiaba el emprendimiento, que ha quedado paralizado cuando ya había alcanzado un importante grado de avance. El propósito de continuar con su ejecución quedó sobre las espaldas del ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, quien negocia con capitales privados.

Todo indica, y no puede ser de otra manera, que la actitud de los gobernadores es la de no ceder legítimas pretensiones. Seguramente que la intención no es llegar al conflicto pero tampoco negociar desde posiciones de sumisión. La próxima semana mostrará de qué manera el norte postergado acuerda su defensa.

Salta, 21 de marzo de 2024