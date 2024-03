El pasado fin de semana se informó que se estaban desarrollando acciones definidas desde la planificación preventiva en todo el territorio provincial. En ese marco se destacaron dos intervenciones en Capital, que permitieron que entre el pasado viernes a la noche y el mediodía del sábado, se incautaran más de 1300 dosis de marihuana. La tarea estuvo a cargo de personal de la Policía Provincial, responsable de combatir el narcomenudeo, facultad que se está discutiendo en distintos ámbitos, proponiendo que nuevamente se centralice en la jurisdicción federal.

Las acciones, las opiniones, las propuestas y la participación de distintos protagonistas han ocupado todos los espacios posibles de comunicación, lo que ha llevado a que el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, advirtiera, por un lado, que esta debe ser precisa y pertinente y, por otro, que "no se puede tratar de combatir el narcotráfico en base a reacciones esporádicas y espasmódicas”.

Varios son los aspectos que se evidencian en relación a esta cuestión. La zona norte de la Provincia precisamente es un escenario en que se observan muchas de las características que el Jefe de Fiscales ha venido marcando, particularmente al ponderar la gravedad de su persistente crecimiento. Atento que el crimen organizado es nacional, no se avizoran las soluciones en lo inmediato si no se define una política criminal federal y seria.

El Ministro de Seguridad, Marcelo Domínguez aseguró que hasta ahora, el narcotráfico no ha superado los esfuerzos que se hacen en el territorio provincial para tenerlo bajo control. “La droga entra pero no hay cárteles ni cocinas en Salta”, fue lo que señaló el responsable de Seguridad del gobierno de Gustavo Sáenz, aun reconociendo que la triple frontera es un punto propicio para que sea la Provincia la puerta de ingreso de la droga que, en su mayor parte, es trasladada a otras regiones del mundo .

La situación de la frontera es otro de los aspectos preocupantes. En opinión del Ministro de Seguridad no debe blindarse sino controlarse, acción débil si la hay. La diputada de Orán Patricia Hucena, denunció que nada de lo comprometido por el Ministerio de Seguridad de la Nación se ha cumplido. El recurso humano, tecnológico y financiero que se requiere no ha llegado y la aparente paralización del Gobierno Nacional no alienta la expectativa de una concurrencia imprescindible para atender las necesidades reales que tiene la zona fronteriza, que es clave para la lucha contra el narcotráfico.

También genera preocupación la delincuencia asociada al crimen organizado, como los sicariatos, secuestros y balaceras, que han afectado a la provincia durante mucho tiempo. Es lo que ha llevado a que el Procurador García Castiella insista en su demanda de una política criminal y legislativa seria y sostenida en el tiempo, que se base en una estrategia integral y comprometida.

Los resultados de las intervenciones represivas dan cuenta del volumen de droga que circula en el territorio, que queda para el consumo o en grandes cantidades sigue hacia el sur. Son cifras que imponen la definición de acciones permanentes e integrales, que no deben descartar el saneamiento de las partes intervinientes para asegurar su efectividad. Prioritariamente debe considerarse la urgencia de su aplicación.

Salta, 18 de marzo de 2024