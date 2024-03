Desde febrero pasado, en el ámbito de los permisionarios de esa actividad hay preocupación en torno de la decisión del gobierno del intendente Emiliano Durand de modernizar la gestión digitalizando todas las áreas para una acción más efectiva. Precisamente fue uno de los capítulos que abordó el jefe comunal en su mensaje de apertura del período ordinario de sesiones.

En el caso puntual del estacionamiento se ha dispuesto a través de una ordenanza ad referéndum que el cobro de ese servicio abandonaría el uso de los talonarios de papel, que serían reemplazados por un cobro electrónico. No hubo mayores detalles sobre el particular y tampoco se profundizó en el tema en la sesión ordinaria, la primera luego del receso para tratar los proyectos en trámite legislativo. Si fue abordado en un contacto que en dependencias del cuerpo mantuvieron concejales de la Comisión de Tránsito y el titular del cuerpo, Darío Madile, quien había ratificado durante la semana el propósito de modernización municipal.

La respuesta que le dio a quienes se habían movilizado hasta el edificio del Concejo es que solo se modificó la ordenanza que regula el estacionamiento medido para introducir esa reforma, sin que hasta el momento se hayan fijado condiciones. Esa decisión está contenida precisamente en lo que la Carta Orgánica Municipal reconoce en su Artículo 41 llama Ordenanzas de Necesidad y Urgencia, cuya sanción es facultad del Intendente.

El tema fue abordado como una manifestación en la sesión de este miércoles por Agustina Álvarez, concejal opositora y vicepresidente segunda del cuerpo. En su exposición convalidó la facultad del intendente, por haberse asumido durante el receso del Concejo. La Carta Orgánica precisamente señala que “en situaciones de extrema urgencia, catástrofes, fuerza mayor o cualquier imprevisto, que no permitan dilaciones y resultare imposible reunir al Concejo Deliberante o éste encontrase en receso, el Intendente podrá dictar ordenanzas ad referéndum del Concejo Deliberante y deberá comunicarlas dentro de las cuarenta y ocho horas de su promulgación. El Concejo Deliberante las considerará dentro de los cuarenta y cinco días de recibida. AI vencimiento de ese término, sin oposición, quedarán automáticamente aprobadas”. Y ese es el punto en discusión, ya que dicho plazo vencerá la próxima semana.

El cuestionamiento apuntó a la desidia del cuerpo legislativo aborda este tipo de instrumentos, que no pueden ser modificados parcialmente y deben de plano aprobarse o rechazarse. Ello merece un análisis de fondo, que no ha sido encarado hasta ahora, fue lo que puso de relieve la edil de Juntos por el Cambio. La reacción del oficialismo fue inmediata y se comunicó que la Comisión de Tránsito citó al Secretario de Tránsito, reconociendo que no se tenía un conocimiento acabado respecto a lo que plantea la medida tomada por el Ejecutivo Municipal.

El tratamiento deliberativo impuesto a la cuestión da cuenta que ha cambiado significativamente la relación entre las dos partes que integran el gobierno del principal municipio de la Provincia. Es un dato positivo, especialmente en tiempos en que se avizoran severas dificultades si no hay una tarea conjunta de quienes tienen las más importantes responsabilidades políticas en un Estado.

Salta, 07 de marzo de 2024