No hay antecedentes, desde que se intensificó la lucha del feminismo por una larga lista de reivindicaciones, de una conmemoración del Día de la Mujer con un gobierno que plantea una fuerte resistencia a sus objetivos. Es una fecha impuesta a nivel internacional y se recuerda -por parte de algunos grupos- con un paro que suele ser acatado y tolerado por las patronales. Este año no es el caso, si se atiende a la actitud del Estado nacional de sostener a rajatabla el principio de día no trabajado, día no pagado.

El punto al que se ha llegado era previsible. El libertario Javier Milei intenta mantener intacta la adhesión popular cumpliendo sus consignas de campaña electoral, algunas impuestas en 2022 cuando era solo un proyecto de candidato presidencial. En mayo de ese año, cuando era un diputado nacional novato, con escasa relevancia legislativa, aseguró que si llegaba a la máxima magistratura nacional en 2023, iba a cerrar el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, un ícono del kirchnerismo. "No tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio y de ojos celestes. No le voy a conceder nada al marxismo cultural”, fue su expresión para anticipar que con él esa cartera perdía pista, porque entendía que “la única igualdad es ante la ley", aseguró el diputado libertario.

A poco de asumir, convirtió al emblemático ministerio en una subsecretaría con el nombre de Protección contra la Violencia de Género en la órbita del Ministerio de Capital Humano. Nombre y jerarquía son una acabada definición del pensamiento que sostiene el gobierno de La Libertad Avanza respecto de la problemática de la mujer. Con esa estructura pretende cumplir con la normativa vigente en materia de prevención y erradicación de la violencia por razones de género y de asistencia integral a las víctimas en todos los ámbitos, además de los compromisos internacionales asumidos por el Estado nacional en materia de políticas de género, igualdad y diversidad.

El segundo paso lo dio en el proyecto de ley de Bases, a través del cual anula o degrada leyes que para los movimientos feministas son conquistas. Es el caso de la Ley Micaela y la de los Mil Días, que fueron objeto de fuertes debates en los plenarios de comisiones en el Congreso. Los planteos opositores exponían que no se consideraba a la mujer “como sujeto pleno de derechos, afectadas por desigualdades estructurales en la sociedad en distintos campos”, tal como cuestionó Estela Díaz, la única ministra de la mujer que hay en el país, que es la de la Provincia de Buenos Aires.

Más allá de las cuestiones de estructuras burocráticas, que no son el centro de las reivindicaciones de las mujeres, lo cierto es que cualquier lucha en torno de las mismas deberá contemplar las complicaciones que le puede generar un gobierno que sostiene otros paradigmas. Hay coincidencia en apreciar que la gestión nacional apunta a una “remoralización”, cargando exclusivamente en la mujer la responsabilidad de la prole y anulando la consideración sobre diversidad y disidencia sexual.

Además, debe reconocerse que las conquistas no son tantas, a la luz de los resultados. Los feminicidios no cesan, no se alcanzó en algunos aspectos achicar la diferencia con los hombres para alcanzar una sociedad igualitaria y los avances más notorios son resultado de los esfuerzos individuales, que en la sumatoria informa de un crecimiento de la participación de la mujer en ámbitos exigentes como el académico, el científico y el empresarial. Falta tomar lugares más expectantes en la política, para un cambio más profundo.

La lucha continúa, es la consigna.

Salta, 08 de marzo de 2023