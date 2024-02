Con el anuncio de que no hay lugar para el gradualismo desde el 10 de diciembre, Javier Milei asumió su papel de presidente electo de la Argentina. La afirmación no contiene precisiones respecto de cómo va a manejar la situación compleja que muestra un país que expuso su decisión de cambiar el carril por el que venía transitando.

No se ha disipado el clima de incertidumbre que, luego de la definición del balotaje, se ha trasladado a los gobernadores de todo el país. La mayoría de las provincias no han definido su presupuesto para el año próximo porque no lo hizo la Nación, cuyo proyecto ingresado al Congreso será objeto de fuertes reformas.