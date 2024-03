Diputado libertario aseguró que no lo vio al aumento y recortó gastos, viaja en subte

En esta semana, los presidentes de las Cámaras del Congreso de la Nación decidieron aumentar la dieta de los 329 legisladores en un 30%, alcanzando sueldos que rondan los dos millones de pesos.

El presidente Javier Milei salió al cruce de la decisión tomada por Martín Menen y Victoria Villaruel y pidió que la orden se retrotraiga. “Que no me vengan con que a ellos no les alcanza porque hay muchísima gente que la está pasando muchísimo peor con muchísima menos plata”, declaró en La Nación+.

En diálogo con Aries, el diputado nacional por Salta de La Libertad Avanza, Julio Moreno, aseguró que volver atrás con el incremento en un 30% de los sueldos de los legisladores nacionales le parece “perfecto” ya que debe mostrarse “austeridad” y ser cuidadosos con la plata disponible.

“Me parece muy bien lo que dijo el Presidente”, aseveró Moreno, en alusión al pedido del mandatario presidencial.

Consultado si hubo algún impacto en su economía, el legislador oficialista, afirmó que no logró divisarlo en el recibo de sueldo.

“No me había dado cuenta, todo sea para que contribuyamos para que el país salga de una sola vez de esta situación que estamos viviendo”, manifestó.

Reforzando su declaración, dijo que no le llamó la atención, subrayando que le parece perfecto la postura de Milei.

Ahora bien, a la pregunta si le alcanza, Moreno confesó que estaba preocupado porque entre los viajes, la comida, el alojamiento en hoteles y demás, “está bastante complicado el tema para nosotros”.

“Tengo otras formas de gastarlo y ya me está alcanzando. Estoy viajando en subte, comiendo en lugares más baratos, bueno, buscando la economía”, concluyó Julio Moreno en Aries.