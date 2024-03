En su visita a “Pasaron Cosas” con la conducción de Fedra Aimetta, la senadora nacional (MC) y abogada, Sonia Margarita Escudero, brindó sus impresiones de la justicia en la provincia de Salta.

Si bien se despegó del discurso presidencial de la “casta”, Escudero afirmó que “el Consejo de la Magistratura, como está diseñado, que preside la Corte de Justicia nos ha dado un Poder Judicial completamente endogámico lleno de amigos y parientes”.

En esa línea, advirtió que el hecho de que los jueces designen a los jueces alimenta esa “endogamia”, conformando una especie de elite cerrada y conservadora.

Para revertir esta situación, Escudero planteó “democratizar” el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, instituciones del Poder Judicial salteño.

“No sé si podemos hablar de casta, pero sí de un sistema muy cerrado”, reforzó, subrayando que es víctima de una querella por haberse expresado en una columna en Aries sobre la actuación del magistrado Luciano Martini de la Sala III del Tribunal de Impugnación, el mismo que condenó, junto a Rubén Arias Nallar, a Santos Clemente Vera por el crimen de las turistas francesas y que en diciembre último la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el fallo exponiendo la falta de competencia.

Sobre su caso en particular, la abogada contó: “Estoy siendo sometida a una querella penal, como si fuera una delincuente, por criticar, y lo que estoy viviendo, en estos casi tres años que lleva el proceso, es esta situación casi corporativa en donde los jueces defienden a sus colegas y cualquier cuestión que yo planteo es rechazada”.

Y concluyó: “Todavía no he conseguido que la Corte de Salta haga lugar a mi pedido, necesito que me designen jueces imparciales, no puedo ser juzgada por los amigos de los que me denuncian”.