Estrada dice que la causa en su contra fue “preparada” y cargó contra la fiscal Cornejo

El diputado nacional por Salta, Emiliano Estrada (Unión por la Patria), negó su participación en una presunta campaña de desinformación y cuestionó con dureza el proceso judicial en su contra por intimidación pública. En Agenda Abierta, aseguró: “La causa está plagada de nulidades desde la foja uno”, y afirmó que la fiscal de Ciberdelincuencia Sofía Cornejo “armó una causa exprés” en su contra.

Estrada explicó que el origen de la causa está relacionado con su denuncia sobre presuntos vínculos entre funcionarios públicos y el narcotráfico. “Eso es la causa. No hay nada de fake news en el expediente”, señaló. Además, denunció que la fiscal resolvió en apenas 15 minutos todo el análisis inicial: “A las 7:45 recibió el oficio y a las 8 ya estaba escrito todo”, remarcó.

El legislador también apuntó directamente contra la fiscal Cornejo por permitir que un efectivo policial denunciado por estafas y manipulación de datos trabajara en su fiscalía. “Debería hacer una conferencia de prensa para explicarle a los salteños por qué tiene delincuentes en esa fiscalía”, expresó, aludiendo a que ese mismo policía elaboró los informes que sustentan la acusación en su contra.

En relación con la participación de exempleados suyos en la campaña, Estrada evitó hacer valoraciones: “Ese chusmerío no me interesa. No voy a opinar de cuestiones que son de nulidad absoluta”, dijo. Agregó que no se prestará “al juego de la justicia de entrar en el barro”, y volvió a insistir en que el foco debería estar en esclarecer los vínculos narcos.

Finalmente, Estrada pidió que la Justicia investigue los hechos de fondo: “¿Hubo vínculos o no con el narcotráfico? ¿Hay imágenes de cámaras? ¿Cuál es la razón por la cual la justicia se concentra en lo accesorio y no en lo esencial?”, concluyó.