La semana que viene comienzan las multas a dobles filas en las escuelas

El secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad, Matías Assennato confirmó por Aries que se endurecerán los controles y las multas, para optimizar el tránsito en las calles salteñas. Especialmente advirtió a los padres que estacionan en doble fila para dejar a los chicos en la escuela.

“Evitar el congestionamiento en Salta no va ser posible nunca por las calles angostas y un parque automotor enorme, pero queremos que sea ordenado”, comenzó el funcionario. “Para eso necesitamos la voluntad de los papás y las mamás que llevan a los chicos al colegio en vehículo particular, de que no estacionen en doble fila, que esperen unos minutos y circulen a la vuelta a la manzana hasta poder hacer descenderlos”, solicitó el funcionario.

Si bien reconoció la empatía del primer día de clases en torno al estacionamiento y las multas, extendió el mensaje, “desde la semana que viene vamos a empezar con las multas que no cumplen alguna vial e iremos muy fuerte con eso”, terminó.