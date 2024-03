Para Kosiner, el Pacto de Mayo es una “extorsión” a los gobernadores

En diálogo con Aries, el diputado nacional (MC), Pablo Kosiner, propuso dividir el discurso del presidente Javier Milei en tres momentos.

“Lo separaría en tres partes, la primera, por ahí lógica de cualquier presidente que recién comienza, de hacer un análisis de las condiciones que plantea que ha encontrado el país; después ya entra en la parte más complicada, con un tono muy intenso y agraviante; y el tercero la convocatoria a un pacto que no termina de ser un pacto porque es casi un contrato de adhesión”, planteó Kosiner.

El exlegislador lamentó que el Presidente “no termina de comprender que las experiencias en la Argentina de ir profundizando grietas o confrontaciones nos han dado resultados negativos”.

Ahora bien, deteniéndose en el Pacto de Mayo -propuesto por Milei en el marco de la Apertura de Sesiones Ordinarias, una especie de decálogo refundador de la Nación-, afirmó que “no es un pacto sino una extorsión”. “Es un contrato con cláusulas abusivas, casi como poner una pistola en la cabeza”, calificó Kosiner.

“No ha sido claramente positivo el discurso y lo fundamental es esta cuestión en donde dicen, ´necesito que me aprueben la ley ómnibus, que no me deroguen el DNU, entonces yo te tengo retenido los fondos (compensador de transporte, de incentivo docente, de programas nacionales), no te hago obra pública y si vos querés que te vaya liberando los fondos, vení, firmá el convenio pero cuando ya esté aprobada la ley ómnibus y si no me derogan el DNU”, advirtió.

En esa misma línea, insistió que no se trata de un pacto, sino de una “extorsión”.

“No es un pacto, es una extorsión. Lo que está haciendo el Presidente es tratar de extorsionar a los gobernadores reteniéndoles fondos que corresponden a las provincias por leyes específicas incorporadas en el Presupuesto”, concluyó Pablo Kosiner en Aries.