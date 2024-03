El gobernador de Salta le habló a la Asamblea Legislativa, y volvió a defender el Decreto de Necesidad y Urgencia 129, por el cual se cobrará la atención médica a extranjeros. “Aquellos que no pagan impuestos en nuestra provincia, que no tributan acá, y que no trabajan acá, que se vaya atender en su país como corresponde o que paguen el servicio”, disparó el mandatario.

En ese sentido destacó la campaña de vacunación que lleva adelante la provincia contra el dengue. “Estamos vacunando, siendo Salta la primera provincia con contar con un plan de vacunación gratuito, con dosis para San Martin Orán y Rivadavia y muchos se aprovechaban para cruzar la frontera y venir a ponerse la dosis, cuando no alcanza ni para nuestros queridos salteños”, añadió el mandatario, coronado de aplausos.

También, en el orden de salud, se refirió a las obras de remodelación que se desarrollará en los hospitales de Rosario de la Frontera, Rosario de Lerma, Metán, El Galpón, El Tala, Apolinario Saravia, La Viña, Oñativia, Señor del Milagro, Güemes, La Unión y Nazareno.

Sáenz confirmó que las obras de refuncionalización que se ejecutan en San Bernardo, por 28 millones de dólares, se culminarán. “Vamos a terminar con esta obra que requiere de fondos nacionales provinciales e internacionales, pero no vamos a pararla”.

También ponderó las obras que tuvieron lugar en el Miguel Ragone, “luego de 70 años terminamos la primera etapa. Cuando asumimos daba pena y vergüenza”, aseguró.

Finalmente destacó la creación del Sistema Federal de Salud con la Historia Clínica que desarrollaron informáticos salteños para fortalecer la atención.