Gremios docentes reconocen voluntad para iniciar las clases pero esperan mejoras en los salarios

En comunicación con Aries, el secretario Gral. de la Asociación Docente Provincial, (ADP), Fernando Mazzone, confirmó que todavía no se sabe si empezarán efectivamente las clases el próximo lunes, y que la luz llegará después de la reunión prevista para este viernes a las 15.30 en Casa de Gobierno.

Respecto al paro nacional convocado para el lunes los gremios que integran la CGT, confirmó que desde la ADP en ese sentido si habría clases porque CETERA integra la CTA, y ya tuvieron el paro, pero las expectativas están puestas en las paritarias provinciales. “No hay muchas ganas en los colegas de iniciar ningún tipo de lucha, pero hay que ver que dice la mayoría”, aseguró.

Respecto a la contra oferta, luego de que los gremios rechazaran primeramente el 16 % y luego el 24%, Mazzone indicó que no tienen una cifra prevista, pero que entienden la quita de la Coparticipación.

“Cetera trazó un plan de lucha y vamos a esperar a la reunión que pasó a un cuarto intermedio para este martes, pero seguimos en lo mismo, porque cuando estábamos reunidos anteriormente, en una mesa a la par estaban los gremios aeronáuticos, que firmaron la paritaria con el Secretario de Trabajo y al salir de ahí, media hora después, el Ministro de Economía dijo que no iba a homologar esa paritaria, entonces se sigue tratando con funcionarios que no tienen poder de decisión”, explicó.

Y terminó, “hay que tener cuidado con quien se habla y hasta que el Presidente no tome la palabra no se sabe si un acuerdo está o no cerrado así que no sabemos del Incentivo , ayer fue un día muy triste para la docencia porque después de 26 años no lo cobraron”, finalizó.