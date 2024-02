El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dijo que en la Argentina se "terminó el toma y daca" para aprobar una ley, afirmó que el presidente Javier Milei está "reseteando" la política en el país y destacó que las medidas económicas implementadas en poco más de dos meses de gestión "están teniendo un efecto tal vez mucho más optimista del que se esperaba".

A seis días de que Milei brinde su primer discurso ante la Asamblea Legislativa reunida en el Congreso Nacional para inaugurar el 142 período de sesiones ordinarias, Menem defendió la decisión del jefe de Estado de emitir el mega DNU 70/2023 y las medidas que ha instrumentado para alcanzar el déficit cero y el equilibrio fiscal, y admitió que podrían dividir el proyecto de ley Bases para facilitar su aprobación

En un reportaje exclusivo brindado a la agencia Télam, el diputado de La Libertad Avanza (LLA) destacó el trabajo en conjunto que vienen realizando con el PRO, y señaló que el 1 de marzo Milei abrirá las sesiones ordinarias como corresponde a todos los mandatario, pero anticipó que lo hará con su "propia impronta".



- ¿Cómo evalúa los primeros meses del Gobierno de Javier Milei?

- Milei está siendo coherente con lo que dijo que iba a ser. Viene manifestando hace mucho tiempo que todos los gradualismos han fracasado. Es una política de shock con una restricción monetaria fuerte. Vamos camino al equilibrio fiscal. Ya se pudo observar esto en enero. Creo que esto va a continuar. Obviamente se nota un freno en la actividad económica, pero estimamos que prontamente la Argentina se va a recuperar. Milei sacudió las estructuras tradicionales. Está reseteando toda la política nacional. Es una persona que viene a llevarse todas las marcas y que está dispuesto a hacer los sacrificios que tenga que hacer. Porque no piensa como un político tradicional, está pensando en los resultados que pueda obtener en su gestión.

- ¿Cuáles son las expectativas para el discurso del 1 de marzo cuando Milei inaugurará el período de sesiones ordinarias?

- Milei va a venir el 1 de marzo a dar su mensaje ante la Asamblea Legislativa como hacen los presidentes todos los años. Obviamente lo hará con su impronta porque el Presidente tiene su estilo.



- ¿La decisión de haber dado su primer mensaje, el 10 de diciembre, afuera del Congreso no inició un clima de tensión con los legisladores?

- Creo que se pone mucho énfasis por ahí en cuestiones que no tienen relevancia. El Presidente habló para la gente que es la que vota y elige a los legisladores. O le habla al representante del pueblo o le habla al pueblo. Al final no hay diferencia.



- ¿En los últimas semanas se habló de un acuerdo con el PRO. ¿Se está indagando la posibilidad de armar un interbloque entre esa fuerza y LLA?

- Estamos trabajando juntos, por lo menos desde que yo llegué a la presidencia, sin estar en un interbloque. Los 37 diputados del PRO estaban con nosotros más algunos otros sectores. No hubo fisuras ahí, con lo cual hay un acuerdo. De hecho, tengo un excelente concepto de la mayoría de los diputados del PRO, en especial del presidente del bloque, Cristian Ritondo. Más allá de que se dé o no un interbloque, que es una posibilidad, estamos trabajando en conjunto y principalmente, por lo que hemos aprendido en todo este tiempo, desde que existe LLA, el acuerdo siempre tiene que ser ideológico. No existe más el toma y daca tradicional. Si el norte está en esta dirección, no hay otro camino. Podemos ponernos de acuerdo sin modificar la brújula. Es una nueva impronta, una nueva forma de llevar adelante la tarea legislativa.

- ¿Cuáles cree que serán las primeras leyes que debería abordar el Congreso en sesiones ordinarias?

- Hay muchos proyectos dando vueltas dentro de nuestro bloque. Y sé que en otros bloques también hay muchas ganas de trabajar. No nos olvidemos que se trabajó mucho en enero. No es algo normal. Creo que va a ser un año legislativo importante para el Congreso. Va a ser difícil, estando tan fragmentado, lograr muchos acuerdos. Pero siempre tengo la expectativa de poder lograrlos. Hay mucho diálogo y trato de hablar permanentemente y generar la mayor cantidad de acercamientos posibles.



- ¿Qué va a pasar con la Ley Bases? ¿Se volverá a debatir en su conjunto o dividida en varios proyectos?

- El proyecto de Ley Bases es súper ambicioso. Está descrito ahí, de alguna manera, una parte importante de un plan de gobierno que ataca todo tipo de burocracia estatal, desregula la economía, le quita mucho peso que tenía el Estado, le quita poder al Estado y le devuelve el poder al ciudadano. Creo se puede tratar el proyecto grande o pequeños proyectos, definiremos en este tiempo cuál va a ser la estrategia



- Algunos dialoguistas proponen tratar la reforma laboral que estaba en el DNU y hoy está suspendida por la justicia.

- Están de acuerdo con esa parte y con casi todo el DNU y con un montón de capítulos de Ley de Bases. La parte laboral es un tema más adentro de la plataforma que hemos planteado en campaña, así que seguramente se va a tratar veremos de qué manera y cómo.

- ¿En qué instancia está el diálogo con los bloques dialoguistas luego de la fallida sanción de la Ley Bases?

- Las puertas están abiertas. Ya lo ha dicho el Presidente, siempre que quieran sumarse a las ideas de la libertad y apostar a una nueva Argentina, las puertas están abiertas. Hay nuevas formas de hacer política donde las ideas no se negocian. El rumbo no se negocia. Podemos tener diálogo y trabajar en ponernos de acuerdo sin alterar el rumbo económico del Gobierno. Es una nueva impronta, una nueva forma de llevar adelante la tarea legislativa, sin alterar el punto. Trabajamos por un proyecto de país y queremos que nos apoyen la mayor cantidad de legisladores, que tomen conciencia que la gente votó esto. El mundo ve que estamos bien encaminados. Hay un sector de la política que lo tiene que terminar de entender y sumarse a esta expectativa que se ha generado.



- ¿Usted cree que hay respaldo de los distintos sectores al plan económico del Gobierno de Milei?

- Hay muchos actores económicos sorprendidos por los efectos que ha generado de entrada todo este shock que han sido las primeras medidas económicas que están teniendo un efecto tal vez mucho más optimista del que se esperaba. Todo el mundo lo vio, falta que un sector de la política y que un sector parlamentario entienda que el mundo está apoyando todo esto.

- Junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel acaban de firmar un acuerdo salarial con los empleados. ¿Cuál fue el criterio?

- Hasta donde sé, siempre acá se aumentaba por encima de lo que aumentaban en los demás sectores del Estado. Nos pusimos a la misma altura, en el primer aumento que damos en el Poder Legislativo se otorga los mismos incrementos que en educación y seguridad.



- ¿Y qué pasará con la dieta de los legisladores?

- Es una decisión que deberemos dialogar con la vicepresidenta Villarruel. Todavía no lo hemos definido.



- Los diputados kirchneristas criticaron que le hayan otorgado tres lugares en lugar de cuatro en la comisión Bicameral. ¿Sigue manteniendo su posición?

- El 38% de la cantidad de diputados que tienen Unión por la Patria (UxP) dividido la cantidad del total de la Cámara a eso le da 3,08 diputados. No entiendo, sí entiendo que son pícaros. Porque en las primeras charlas informales me decían 'me tenés que dar cinco en la bicameral'. Cinco es más del 60% y son el 38% de la representación. Les dije ¿cómo te voy a poner cinco nombres? Te corresponden tres. Te voy mandar cuatro, me dijeron y en eso se basó este ida y vuelta durante todo este tiempo. Hice las cosas como marca la Ley.



- ¿ Pero no solo criticaron la integración de la comisión sino también la demora en su constitución?

- Se que se pusieron un poco quisquillosos por los plazos, les voy a recordar nuevamente lo que ya hemos dicho en otras oportunidades. La Comisión Bicameral en el 2023 no trabajó y ese año hubo muchos decretos. En el 2022 tampoco trabajó y solamente se constituyó para designar autoridades. La última vez que había trabajado había sido en noviembre del 2021, cuando se trataron 115 decretos en menos de dos horas. Entonces, que los mismos de UxP hablen de la institucionalidad, cuanto menos me resulta un poco llamativo, por no decir otro adjetivo. Ahora empezarán a tratar los decretos que tienen bastante antigüedad y lo único que espero es que no lo traten en dos horas,. Me gustaría que los estudien más, como corresponde.



- ¿Qué expectativa hay con respecto al DNU 70/2023?

- Se tratará en la comisión, se dictaminará y luego irá al recinto. Nosotros sostenemos que había necesidad, había urgencia. Se cumplieron todos los requisitos y se elaboró el DNU. Y se puso en práctica. Vamos a dar otro resquemor judicial, que siempre ocurre entre los decretos, amparos y demás. Pero el DNU está vigente.

