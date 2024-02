Guzmán criticó el plan económico del Gobierno y las políticas de Milei

El ex ministro de economía, Martín Guzmán se refirió a los principales ejes de la política económica de Javier Milei, durante una entrevista, esta tarde en una radio porteña. El ex funcionario sostuvo que “para ordenar la Argentina necesitamos un proceso de cohesión desde una conducción política que apunte a mejorar la vida de la gente”.

A sólo días de conocer el índice de inflación de enero, Guzmán habló del valor de la recuperación de la cosecha: “va a ser menor que el que pronostica el Gobierno porque los precios de los commodities están bajando”.

“Lo próximo en la Argentina va a ser la coherencia porque hemos probado con todo, pero lo único que no se intentó es la coherencia”, remarcó el economista. Además, hizo referencia a la necesidad de revalorizar espacios en la política y agregó que para lograrlo se “requiere cierto nivel de recambio”.

En esta línea consideró que el DNU apunta a “transferir los recursos de unas manos a otras”. Sin embargo esa no fue la única medida que cuestionó, sino que al explayarse sobre el Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL), dijo que “es un engaño que construye un gran problema a futuro”.

Para concluir y con respecto a la situación de la Argentina, Guzmán explicó que si bien las regulaciones son excesivas y necesitan mejorar, “no significa que haya que desregular todo” y agregó: “Hay cosas que realmente no funcionaban, pero vamos a un esquema que no va a resolver la macro”.

“No creo que no la vean, no creo que no sepan lo que están haciendo”, finalizó el ex funcionario.

Noticias Argentinas