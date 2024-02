Luego del fracaso de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei evalúa prescindir del Congreso durante lo que resta del año legislativo. Aseguran que no enviará más leyes al recinto durante 2024.

Luego de estrepitoso revés legislativo que dejó debilitado al Gobierno, el jefe del bloque de Diputados de La Libertad Avanza, Oscar Zago, señaló que la ley ómnibus no se va a tratar, por decisión del presidente Javier Milei.

Por su parte, el diputado Carlos D´Alessandro aseguró: "Recibimos noticias de que no piensan, desde el Ejecutivo, enviar ninguna ley durante el corriente año". El legislador de La Libertad Avanza dejó en claro los diputados oficialistas van a seguir presentando leyes que consideran necesarias para afrontar la grave situación que atraviesa el país. "Si no nos van a mandar leyes nosotros no podemos tener el Congreso parado. Yo tengo 7 u 8 leyes que ya estamos escribiendo para el 2024", agregó.

Por la mañana, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se habán reunido en la Casa Rosada, en un encuentro en el que se analizó la jornada parlamentaria de ayer, donde por decisión del oficialismo volvió a comisión la ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", que implicó la vuelta al punto inicial del debate.

Francos y Menem dialogaron por más de una hora, poco después del mediodía, en el despacho del ministro del Interior, para considerar "la jornada legislativa de ayer en la Cámara de Diputados", así como "hacer un balance de la sesión", dijeron fuentes oficiales.

