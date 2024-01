El Gobierno dice que no coparticipará el Impuesto PAIS: "Jamás se puso en discusión"

El Ministro de Economía sostuvo que de cumplir el libertario con su promesa de campaña, la Provincia no tendrá plata para pagar los sueldos, por lo menos del primer cuatrimestre de 2024. Sumado que no habrá dinero para obras.

Si no fuera ya crítica la situación financiera del Municipio –con una “gran deuda” por sanear- con la quita de la coparticipación, el Intendente electo vaticinó: “Vamos a tener un municipio que no llega a cubrir absolutamente nada”.

Desde el búnker de Milei dan por garantizado que el Pre-Viaje, que Lammens y el propio Massa prometieron continuar si Unión por la Patria ganaba las elecciones, no seguirá. “Garantizado que no sigue. No hay plata”, resumen desde el espacio.