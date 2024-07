Maduro le encontró reemplazo a Alberto Fernández como veedor: invitó a Baradel

Roberto Baradel será uno de los veedores internacionales que estará en Venezuela el próximo domingo 28 de julio en el marco de las elecciones presidenciales que se realizarán en medio de fuertes polémicas por acusaciones cruzadas entre Nicolás Maduro (quien busca su tercer mandato) y la oposición.

“No sé si todos irán”, aseguró Walter Schmidt en “Alguien tiene que decirlo”. Según el periodista, “Baradel está seguro. Va a estar ahí. Seguramente va a estar apoyando como Roger Waters que acaba de decir esta madrugada que hay que votar a Maduro”.

Quiénes están invitados a participar como veedores internacionales en Venezuela

La extensa lista de veedores invitados se ha ido modificando teniendo en cuenta la “temperatura” de las últimas horas antes de la elección. Uno de los “des invitados” fue el expresidente Alberto Fernández, quien anunció la cancelación del pedido a través de sus redes sociales.

“El gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea que me había sido encomendada por el Consejo Nacional Electoral”, indicó Fernández, a quien se le comunicó que existían “dudas” sobre su imparcialidad porque el exmandatario había planteado que si Maduro “es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptarlo”.

El régimen de Maduro invitó en Argentina al politólogo Atilio Borón y a un gran número de sindicalistas, entre ellos Hugo Yasky, Roberto Baradel, Hugo Cachorro Godoy, Adolfo Fito Aguirre e Ignacio Cámpora de la CTA.

Si bien la oposición también extendió algunas invitaciones, muchos dudan sobre ciertos problemas que podrían surgir con el Gobierno. Según Schmidt, uno de los invitados es el legislador Ramiro Marra, quien planea asistir junto con Gerardo Bongiovanni, presidente de la Fundación Libertad, y Alejandro Bongiovanni.

“No sé si todo va a pasar bien”, remarcó el periodista político en “Alguien tiene que decirlo”.

Con información de Mitre