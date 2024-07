El PJ Salta homenajeará la figura de Eva Perón

“La figura de Evita; no sé si hoy se logra comprender sus dimensiones en cuanto a los derechos adquiridos en el país”, aseguró - en ‘Hablemos de Política’, por Aries – Soledad Troyano, dirigente del Partido Justicialista de Salta.

Es que, este próximo 26 de julio, al conmemorarse un año más del fallecimiento de Eva, el justicialismo salteño realizará su homenaje como todos los años.

“Es una mujer relevante, no creo que haya otra mujer en este país que alcance esas dimensiones en el tiempo que le tocó hacer política. Hoy la sociedad ve con desconfianza la política, pero a los que miran son a los aprovechados, a los que se disfrazaron de políticos”, disparó Troyano.

Más allá de la sentida efeméride, la ocasión invita a la reflexión sobre el rol de la mujer dentro del partido y en la política en general.

“El peronismo tiene figuras femeninas a nivel nacional excelentes, por ahí no tienen el grado de conocimiento en la sociedad, no habrá de la envergadura de Eva Perón, por ahí Cristina es un claro ejemplo de un poco la continuidad de Eva, con sus diferencias y similitudes”, aseguró Troyano ante el planteo.

En tanto, para la dirigente cuesta un poco más este aspecto si se pone el foco en Salta.

“Cuesta un poco más porque se confunde el tema de que ‘hoy estoy dentro del partido y mañana me voy’. No falta capacidad, quizás, lo que faltan son convicciones”, señaló, y, finalizando, resaltó: “Dentro del peronismo tenemos internas como en todos los partidos. Aparte, la utopía uno la va dejando de lado de a poco, uno quiere cambiar las cosas y no te dejan llegar tampoco; cuando uno hace política desde el corazón, es difícil”.